Laut einem Bericht von Sopra Steria erachten sieben von zehn europäischen Unternehmen die Zusammenarbeit mit Start-ups als "entscheidend" für ihre KI-Strategie

- Sopra Steria und Sopra Steria Next veröffentlichen den "Open Innovation Report

2025", eine europaweite Studie, die sich mit der Zusammenarbeit zwischen

Unternehmen und Start-ups befasst.

- Er unterstreicht den wachsenden Trend, dass Unternehmen und öffentliche

Einrichtungen zunehmend mit Start-ups zusammenarbeiten, insbesondere um die

Einführung von KI zu beschleunigen.

- Sopra Steria Next vermittelt wichtige Erkenntnisse über erfolgreiche

Kooperationen im Bereich der offenen Innovation.



Sopra Steria, ein bedeutender Akteur im europäischen Technologiesektor,

veröffentlicht heute seinen Open Innovation Report 2025, der in Zusammenarbeit

mit Sopra Steria Next und Wissenschaftlern des INSEAD erstellt wurde. Er

unterstreicht die entscheidende Rolle, die Start-ups beim Aufbau der

KI-Strategie der europäischen Großkonzerne spielen.





Ein Blick auf die wichtigsten Ergebnisse des Open Innovation Report 2025 von

Sopra Steria:



- 72 % der befragten Großunternehmen haben mit Start-ups zusammengearbeitet

- 57 % haben inzwischen KI-fokussierte Open-Innovation-Projekte durchgeführt,

davon 6/10 im Bereich generative KI

- Sieben von zehn Unternehmen betrachten Start-ups als "entscheidend" für ihre

KI-Strategien

- Partnerschaften zwischen großen Unternehmen und Start-ups, die einst einen

strategischen Vorteil darstellten, sind heute unerlässlich, um einen

Wettbewerbsvorteil zu sichern



Das Jahr 2024 markiert einen Wendepunkt in der digitalen Revolution, der durch

den rasanten Aufstieg der KI vorangetrieben wird und insbesondere von zwei

wesentlichen Dynamiken geprägt ist. Erstens besteht ein deutlicher Kontrast

zwischen der Begeisterung der Unternehmen und der Realität der großflächigen

Einführung, da nur 22 % der großen Unternehmen generative KI in großem Umfang

implementieren konnten1. Zweitens tritt eine steigende Anzahl von KI-Start-ups

auf den Plan, wobei mittlerweile über 200 Einhörner identifiziert wurden2. Diese

beiden Dynamiken zusammen werfen eine entscheidende Frage auf: Wie können große

Unternehmen und KI-Startups effektiver zusammenarbeiten, um Innovationen zu

beschleunigen und geschäftlichen Mehrwert zu schaffen?



Fabrice Asvazadourian, CEO von Sopra Steria Next, erklärte: "Das Jahr 2025

markiert einen entscheidenden Moment für die KI-gesteuerte Transformation.

Während sich technologische Innovationen immer schneller weiterentwickeln, haben

viele Unternehmen noch Schwierigkeiten, diese in großem Maßstab umzusetzen.

Offene Innovation ist keine taktische Option mehr, sondern eine strategische

Notwendigkeit. Durch die Einbindung externer Partner, insbesondere von

Start-ups, können Unternehmen die Experimentierphase hinter sich lassen und

echte Ergebnisse erzielen. Diejenigen, die Open Innovation in ihre Strategie

integrieren, werden am besten positioniert sein, um die nächste Welle der

Neuerfindung anzuführen."



1 Sopra Steria Next, Generative AI: from Exploration to Impact



2 Sopra Steria Next, Navigating the AI era



