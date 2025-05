HIGH END 2025 verabschiedet sich mit viel Applaus aus München (FOTO)

Wuppertal (ots) - Die internationale Audiomesse begeistert mit Highlights,

Emotionen und einer ausgelassenen Stimmung



Mit dem Abschluss der HIGH END 2025 ging am vergangenen Sonntag, dem 18. Mai

2025, nach vier herausragenden Messetagen im MOC Event Center Messe München eine

Ära zu Ende. Das diesjährige Motto "Passion for Music" zeigte sich

allgegenwärtig: eine lebendige Atmosphäre erfüllte die Messe, getragen von

spürbarer Begeisterung, offener Kommunikation und der geteilten Leidenschaft für

herausragenden Klang. Damit bestätigte die internationale Audiomesse erneut ihre

weltweit führende Position als unverzichtbarer Branchentreff, bevor sie im

nächsten Jahr an ihren neuen Standort nach Wien ziehen wird.



Abschied mit Rekordbeteiligung von Interessierten aus aller Welt







Die 501 Aussteller aus 42 Ländern präsentierten auf der ausgebuchten, 30.000Quadratmeter großen Fläche des MOC ein umfassendes Bild der internationalenAudioindustrie. Mit unzähligen Highlights, faszinierenden Weltneuheiten undwegweisenden Innovationen verabschiedete sich die HIGH END von ihremlangjährigen Standort und setzte dabei ein starkes Zeichen für die Zukunft derBranche. Insgesamt kamen 22.818 Menschen aus 92 Ländern nach München, um sichauf der Audiomesse zu informieren, auszutauschen und nach neuen Produkten oderHandelspartnern umzusehen. Damit bricht die HIGH END 2025 erneut ihrenBesucherrekord. 10.562 Fachbesucher:innen und 11.675 Endverbraucher:innenverteilten sich auf zwei B2B-Tage und zwei Publikumstage. Neben Deutschlandzählten vor allem Großbritannien, die europäischen Nachbarstaaten sowie die USAund China zu den stärksten Herkunftsländern. Auch medial fand das Brancheneventerneut große Aufmerksamkeit: 581 akkreditierte Medienvertreter:innen nutzten dieGelegenheit, um Neuheiten aus erster Hand zu erleben und die einzigartigeAtmosphäre der Messe in die Welt zu tragen.Weltoffene Bühne für Tradition und InnovationDas internationale Flair auf dem Messegelände des MOC war geprägt von einergelösten Stimmung, spürbarer Begeisterung und einem intensiven Austausch. VieleAussteller zeigten sich hochzufrieden mit der Qualität der Gespräche, derBesucherfrequenz und der durchweg professionellen Organisation. Die HIGH END2025 wurde damit nicht nur zu einem emotionalen Abschied, sondern zu einemüberzeugenden Finale mit weltweiter Strahlkraft. "Die HIGH END ist einehochkarätige Mischung aus Fachmesse und Erlebnisevent, die erneut eindrucksvollgezeigt hat, wie vielfältig und zukunftsgerichtet Audiotechnologie heuteerlebbar ist", bilanziert Stefan Dreischärf, Geschäftsführer desMesseveranstalters HIGH END SOCIETY Service GmbH. "Sowohl der hohe Zuspruch als