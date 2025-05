Aufsichtsratsvorsitzender Dietmar Bichler verabschiedet sich nach über 40 Jahren Engagement / Dietmar Bichler legt sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats nieder (FOTO)

Ehningen (ots) - Nach mehr als vier Jahrzehnten in führenden Positionen legt der

bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dietmar Bichler, sein Amt zum 30. Juni

2025 nieder. Mit großem Respekt und Dankbarkeit würdigt der Vorstand seine

Lebensleistung.



Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der Bertrandt AG, Dietmar Bichler, hat

am 26. Mai 2025 den Vorstand informiert, dass er sein Amt als Vorsitzender des

Aufsichtsrats der Bertrandt AG mit Wirkung zum Ablauf des 30. Juni 2025

niederlegt. Der Aufsichtsrat und sein Personalausschuss werden sich mit der

Nachfolge von Dietmar Bichler befassen.





"Alles hat seine Zeit - Nach mehr als 40 Jahren Leben und Arbeiten für und mitBertrandt ist für mich jetzt der richtige Moment gekommen, um an mich zu denkenund meine Familie in den Vordergrund zu rücken. Mein ausdrücklicher Dank giltallen Mitarbeitenden von Bertrandt sowie allen Kunden für unser gemeinsamesArbeiten und ihr Vertrauen", so Dietmar Bichler.Dietmar Bichler kam 1982 zu Bertrandt. Im Jahr des Börsengangs 1996 wurde er zumVorstandsmitglied der Bertrandt AG in Tamm für die Ressorts Technik, Vertriebund Personal gewählt und führte ab 2001 das Unternehmen bis zu seinem Wechsel inden Aufsichtsrat 2019 als Vorsitzender des Vorstands. Unter seiner Führung wurdeBertrandt von dem kleinen Ingenieurbüro zum internationalen Konzern mit 50Standorten weltweit und rund 13.000 Mitarbeitenden. Der Konzern zählt heute zuden führenden Engineering-Unternehmen weltweit.Stellvertretend für den gesamten Bertrandt Konzern würdigte mit Dr. AndreasFink, Michael Lücke und Markus Ruf der Vorstand die Lebensleistung von DietmarBichler und sprach ihm seinen besonderen Dank aus.Dazu Michael Lücke, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG: "Sein Wirken hatBertrandt nachhaltig geprägt und entscheidend zur positiven Entwicklungbeigetragen. Offenheit, Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung kennzeichnenunsere Zusammenarbeit seit vielen Jahren. Er war stets ein verlässlicher Partnerund Impulsgeber und mit seiner unermüdlichen Leistungsbereitschaft ist undbleibt er Vorbild für uns alle. Im Namen des gesamten Vorstands danken wir ihmvon Herzen und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute."Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia SchmidCorporate CommunicationsMobil: +49 (0)16098628706E-Mail: mailto:presse@bertrandt.comhttp://www.bertrandt.com