ZenaTech veröffentlicht Quantencomputing-Update zum Wettervorhersageprojekt „Clear Sky“ - KI-Drohnenschwärme sagen der starken Zunahme von milliardenschweren Wetterereignissen den Kampf an

Vancouver, British Columbia, (27. Mai 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, veröffentlicht heute ein Update zu seinem Projekt „Clear Sky“. Diese F&E-Initiative, die schon bald in einer Beta-Anwendungsvariante erhältlich ist, nutzt mehrere KI-Drohnen in einem Drohnenschwarm sowie Quantencomputing für Wettervorhersagen. Sie sollen Anwendern in Unternehmen und Regierungsstellen eine bessere Vorhersage des lokalen Wetters, einschließlich extremer Wetterereignisse, ermöglichen und dadurch Leben retten sowie Kosten in Milliardenhöhe einsparen helfen.

In den kommenden Monaten will ZenaTech die Quantencomputing-Spezialisten in seinem Projektteam auf 20 Personen aufstocken. Mindestens zehn zusätzliche spezialisierte Ingenieure sollen eingestellt werden. Dies wird die Entwicklung und bevorstehende Einführung einer Betaversion von Clear Sky beschleunigen und daneben auch andere, derzeit in Umsetzung befindliche interne Quantencomputing-Projekte begünstigen.

„Im vergangenen Jahr gab es weltweit 58 Wetterkatastrophen mit Schäden in Milliardenhöhe – die zweithöchste Anzahl seit Aufzeichnungsbeginn. 27 davon fanden in den Vereinigten Staaten statt. Im Rahmen des Projekts ‚Clear Sky‘ werden wir mittels KI-gesteuerter Drohnenschwärme und Quantencomputing eine bessere Vorhersage solcher Katastrophen ermöglichen und die kritischen Lücken in der Atmosphärenbeobachtung schließen, die bei der traditionellen Wetterdatenerfassung und den Satellitenmethoden bestehen“, so der CEO von ZenaTech, Shaun Passley, Ph.D. „Drohnen mit Sensoren, die in großer Höhe fliegen, können Daten in Echtzeit sammeln. Die daraus resultierende größere räumliche und zeitliche Auflösung führt zu präziseren, minutengenauen Wettererkenntnissen. Damit lässt sich das Einsetzen extremer Wetterereignisse wie Tornados besser prognostizieren.“