Warum ISX Financial ein Vorreiter in der BankTech-Branche ist ISX Financial EU PLC („ISXPlc“) hat sich als Pionier im Bereich Open Banking und Instant Payments etabliert. Unter der Leitung von CEO Nikogiannis Karantzis setzt das Unternehmen bereits jetzt neue Maßstäbe für digitale Zahlungslösungen. ISXPlc ist …