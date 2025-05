dpa stärkt Angebot für Daten und Visualisierungen - Verschmelzung von dpa-infografik und dpa-infocom (FOTO)

Hamburg (ots) - Deutschlands größte Nachrichtenagentur dpa führt ihre Angebote

für Datenprodukte und Grafik näher zusammen: Ab 1. Juli 2025 werden beide

Bereiche in der dpa-infocom GmbH gebündelt. Die dpa-infografik GmbH wird dafür

mit der dpa-infocom verschmolzen. Mit diesem Schritt nimmt die dpa den

wachsenden und sich schnell wandelnden Markt für verlässliche, datenbasierte und

visuelle Inhalte verstärkt in den Fokus.



Die dpa-infografik erstellt Infografiken, Karten und Schaubilder für

Medienhäuser, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Verbände. Alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der dpa-infografik werden unter dem Dach der

dpa-infocom die Produkte und Dienstleistungen fortführen. Die Geschäftsführung

der dpa-infocom bleibt bei Jirka Albig und Teresa Dapp.





"Wir sehen einen wachsenden Bedarf an vertrauenswürdigen, verifizierten Datenund Grafiken, auch als Gegenpol zu den Mengen an irreführenden Inhalten im Webund in den sozialen Medien", sagt Teresa Dapp, Geschäftsführerin derdpa-infocom. Jirka Albig, ebenfalls Geschäftsführer, ergänzt: "Mit derZusammenlegung unserer Kompetenzen wie Recherche, Einordnung, technischerAuslieferung und grafischer Aufbereitung sowie einer starken Marke im Rückenhaben wir eine bessere Chance, diesen Bedarf zu decken."Ira Kugel, bislang Geschäftsführerin der dpa-infografik, wird der dpa-infocomweiterhin mit ihrem Grafikfachwissen zur Verfügung stehen. Gleichzeitigübernimmt sie eine neue Funktion im dpa-Konzern: Sie wird Geschäftsführerin derRufa Rundfunk-Agenturdienste GmbH, der 100-prozentigen dpa-Tochter, die für dieProduktion der Audio- und Videodienste verantwortlich ist. "Ich freue michdarauf, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Rufa einen wichtigenBereich der dpa weiterzuentwickeln, der immer mehr an Bedeutung gewinnt", sagtIra Kugel. Sie tritt damit die Nachfolge von Silke Brüggemeier an, die sich aufihre Aufgaben als stellvertretende dpa-Chefredakteurin und Chefin Visuelleskonzentrieren wird.dpa-Chefredakteur Sven Gösmann: "Visuelle Inhalte werden für unsere Redaktionimmer wichtiger. Dies spiegelt sich auch in unserer Video-first-Strategie wider.Silke Brüggemeier wird in ihrer Rolle als stellvertretende Chefredakteurin dieSteuerung der Foto- und Videoproduktion künftig noch stärker prägen und mehr inden Mittelpunkt der redaktionellen Arbeit stellen. Gleichzeitig freue ich michsehr, dass wir mit Ira Kugel eine erfahrene Kollegin gewinnen, die die Rufaweiter mit Innovationskraft in die Zukunft führen wird."Zu den Personen:Jirka Albig ist seit Juli 2022 Geschäftsführer der dpa-infocom GmbH. Der