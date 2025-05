Dax setzt Rekordrally fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag trotz Unsicherheiten seinen nächsten Rekord aufgestellt. Die Erleichterung über Trumps aufgeschobene EU-Zölle blieb erhalten und verband sich nach Inflationszahlen aus Frankreich mit Zinssenkungshoffnung. In der Spitze kletterte der deutsche Leitindex bis auf knapp 24.231 Punkte und überbot damit die Bestmarke vom Mittwoch.

Im laufenden Jahr weist der Dax ein Plus von bald 22 Prozent auf, während die US-Börsen im Minus liegen. Auf letztere blicken Anleger nach der Feiertagspause am Vortag nun erwartungsvoll. Indikationen lassen auch in New York deutliche Kursgewinne erwarten, die nachvollziehen, dass US-Präsident Donald Trump der Europäischen Union nach seiner jüngsten Zoll-Drohung Aufschub gewährte.

In Europa kam am Dienstag als Stütze hinzu, dass die Inflation in Frankreich im Mai überraschend auf den tiefsten Stand seit Ende 2020 gefallen ist. "Diese Zahlen sind ermutigend für die Europäische Zentralbank und bestätigen, dass der Inflationsdruck in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone weitgehend nachgelassen hat", schrieb die ING-Ökonomin Charlotte de Montpellier. Sie geht davon aus, dass dies der Notenbank Zuversicht gibt, die Zinsen weiter zu senken.

Weiter im Fokus blieb auch, dass im Ukraine-Krieg keine Friedenslösung in Sicht ist. Während unter den Nato-Staaten die Ausweitung der Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) diskutiert wird, ging die Rekordrally bei Rüstungswerten weiter. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte zudem die Aufhebung der Beschränkungen für den Einsatz deutscher Waffen gegen russisches Territorium an.

Mit Rheinmetall , Renk und Hensoldt setzten die drei bekannten deutschen Rüstungswerte ihren guten Lauf mit Bestmarken fort. Rheinmetall wurden bei bis zu 1.890,50 Euro gehandelt. Mittlerweile haben sich die Titel des Dax-Mitglieds 2025 schon mehr als verdreifacht - ergänzend zur Rally der Jahre zuvor. Begonnen hatte diese schon 2022 mit dem russischen Überfall auf das Nachbarland.

Nachrichtlich war bei deutschen Aktien am Dienstag generell wenig los. Der sich anbahnenden Rally an der technologielastigen US-Börse Nasdaq folgend, kamen die Aktien des Chipkonzerns Infineon im Dax zuletzt auf ein Plus von 2,9 Prozent. Die Indikation für den auch mit vielen Chipwerten gespickten US-Leitindex Nasdaq 100 liegt zuletzt mit 1,5 Prozent im Plus.

Als Dax-Schlusslicht kamen die Eon -Aktien um 1,6 Prozent von ihrem Dreizehnjahreshoch zurück, nachdem die US-Bank Citigroup ihre Kaufempfehlung für den Energiekonzern gestrichen hatte. Analyst Piotr Dzieciolowski untermauerte diese Entscheidung mit dem guten Lauf der Papiere, deren Bewertung bereits von der geklärten politischen Situation in Deutschland profitiert hätten.

Im Nebenwertebereich sorgte Artnet mit dem Übernahmeangebot einer Investmentgesellschaft für Gesprächsstoff. Der Kurs des Online-Kunsthandelsdienstleisters schoss um 18,5 Prozent auf 11,20 Euro nach oben und näherte sich damit den gebotenen 11,25 Euro. Artnet unterstützt die Offerte, angestrebt wird ein Abgang von der Börse./tih/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 34,92 auf Tradegate (27. Mai 2025, 14:42 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +15,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,07 %. Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 7,36 Mrd.. RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -40,54 %/-18,92 % bedeutet.