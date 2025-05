Münchner Scale-up Wemolo erreicht Profitabilität bei 40 Mio. Euro Jahresumsatz (FOTO)

München (ots) - Mit KI-Technologie zur Profitabilität: Schrankenloser

Parkraumspezialist mit durchschnittlichem Jahreswachstum von 280% verwaltet mehr

als 255.000 Stellplätze in Europa.



Die digitale Transformation von Parkplätzen birgt großes Potenzial - vor allem,

wenn sie nicht nur Schranken und Tickets eliminiert, sondern neue

Geschäftsmodelle erschließt. In einem europäischen Markt für automatisierte

Parksysteme, der auf 50 Milliarden Euro geschätzt wird, hat sich das Münchner

Unternehmen Wemolo ( http://www.wemolo.com ) innerhalb kürzester Zeit in die

erste Liga gearbeitet. Mit einem Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro in 2024

und einer positiven EBIT-Marge im ersten Quartal 2025 hat das Scale-up trotz des

signifikanten Wachstums die Gewinnzone erreicht. Die jährliche Wachstumsrate

betrug seit Gründung 2019 durchschnittlich 280 Prozent (CAGR), was Wemolo laut

Deloitte zu einem der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen

Deutschlands macht. Nach mehreren Finanzierungsrunden mit insgesamt rund 30

Millionen Euro (650.000 EUR Pre-Seed, 4,7 Mio. EUR Seed, 15 Mio. EUR Series A

und zuletzt 10 Mio. EUR Growth Financing durch Partner wie die CIBC Innovation

Banking) untermauert Wemolo damit die Attraktivität digitaler Parklösungen als

Wachstumsbranche.







Technologie zu beschleunigen und rasch Marktanteile in fünf europäischen Ländern

zu gewinnen", sagt Wemolo-Mitgründer und CEO Dr. Yukio Iwamoto. Zu den

Investoren zählen neben den strategischen Partnern Armira Growth und henQ auch

die Flix Founders (Gründerteam des Mobilitätsanbieters Flix), wobei Jochen

Engert dem Unternehmen als Beirat zur Seite steht. "Dass sich Wemolo nach

vergleichsweise kurzer Zeit ins Plus gearbeitet hat, ist das Ergebnis unseres

kapitaleffizienten Wachstumskurses - mit deutlich weniger Investitionskapital

als bei vergleichbaren Tech-Unternehmen. Unser KI-basiertes System liefert für

Immobilieneigentümer, Asset-Manager, Einzelhandel und Kommunen nicht nur

digitale Parklösungen, sondern auch wertvolle Daten für strategische

Geschäftsentscheidungen."



Vom Campus-Projekt zur Digitalplattform



Ursprünglich im Juli 2019 aus einem Projekt der UnternehmerTUM entstanden,

betreibt Wemolo heute KI-basierte Kamerasysteme zur Kennzeichenerfassung und

Abrechnung an über 3.000 Standorten in fünf Ländern. Täglich erfasst Wemolo mehr

als zwei Millionen Parkvorgänge digital und wickelt diese ab. Das Unternehmen

beschäftigt aktuell rund 250 Mitarbeitende und verwaltet insgesamt 255.000

Stellplätze - von Supermärkten und zentralen Parkhäusern über Krankenhäuser bis





