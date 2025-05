Hollyland bringt LARK MAX 2 auf den Markt, ein revolutionäres drahtloses Mikrofonsystem, das professionelle Aufnahmestandards neu definiert

Branchenführende Innovationen in der Audiotechnologie

SHENZHEN, China, 27. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Hollyland präsentiert das LARK MAX 2 , ein bahnbrechendes drahtloses Full-Chain-Mikrofonsystem mit 32 Bit, das neue Maßstäbe in der professionellen Tonaufnahme setzt. Durch die Integration von fünf erstmals vorgestellten revolutionären Innovationen, darunter drahtlose Überwachung mit geringer Latenz, wegweisende 32-Bit-Float-Aufnahme, KI-gesteuerte Geräuschunterdrückung, Hover-Clip-Design und Excimer-Nanobeschichtung, zielt das LARK MAX 2 darauf ab, die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der professionellen Content-Produktion in dynamischen Umgebungen zu erfüllen.

Zu den herausragenden Funktionen des LARK MAX 2 gehört die drahtlose Audioüberwachung mit geringer Latenz, die auf einer 2,4-GHz-Frequenzsprung-Technologie zur Interferenzvermeidung basiert. Dies gewährleistet einen stabilen und kristallklaren Klang mit voller Dynamik und einer extrem niedrigen Latenz von nur 20 ms (TX zu RX).

Darüber hinaus bietet das LARK MAX 2 eine verlustfreie Audioqualität in Broadcast-Qualität mit integrierter 32-Bit-Float-Aufnahme und Full-Link-Verarbeitung sowie eine beeindruckende Aufnahmedauer von bis zu 14 Stunden. Die Integration der KI-Rauschunterdrückungstechnologie eliminiert unerwünschte Geräusche wie Windgeräusche, Verkehrslärm und Raumhall mit einer Verzerrung von weniger als 1 %. Dieser Prozess umfasst die Erfassung einer Vielzahl unterschiedlicher Geräuschquellen, die anschließend mithilfe von KI-Algorithmen analysiert und identifiziert werden. Die Rauschunterdrückungstiefe ist fein einstellbar und ermöglicht Pegel bis zu 25 dB, ohne dass eine Nachbearbeitung erforderlich ist.

Für eine nahtlose Integration in Produktionsabläufe verfügt das LARK MAX 2 über ein integriertes Timecode-System auf Frame-Ebene, das Video- und Audioaufnahmen über 3,5-mm- und UAC-Ausgänge synchronisiert. Dadurch wird eine perfekte Abstimmung zwischen Kameraaufnahmen und internem Ton gewährleistet, was wertvolle Zeit bei der Nachbearbeitung spart. Darüber hinaus ermöglicht der innovative 4 Transmitter & 1 Receiver die gleichzeitige Nutzung durch mehrere Benutzer und eignet sich somit für verschiedene Szenarien wie Gruppeninterviews oder Live-Übertragungen. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 36 Stunden und einer Reichweite von 340 Metern gewährleistet das LARK MAX 2 eine unterbrechungsfreie Audioaufnahme in hoher Qualität.