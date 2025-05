Markenkrieg: Konsumgüter im Spannungsfeld von Marken und Handelsmarken In der dynamischen Welt der Konsumgüterbranche stehen Marken- und Handelsmarkenhersteller in einem intensiven Wettbewerb. Währenddessen geraten viele FMCG-Unternehmen in Deutschland wirtschaftlich unter Druck. Eine umfassende Studie analysierte 88 …