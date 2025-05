Top-Investor Tepper wechselt von Nvidia, Microsoft & ASML zu Deutsche Bank & diesen 11 Aktien

David Tepper gehört zu den erfolgreichsten Fondsmanagern der Historie. Mit seiner Investmentgesellschaft Appaloosa Management hat er seit 1993 viele Indizes mit nur wenigen Verlustjahren weit übertroffen. Grund ist seine Strategie, die nicht korrelierende Vermögensklassen (meist Aktien und Anleihen) miteinander kombiniert, makroökonomische Faktoren berücksichtigt und oft antizyklisch ausgerichtet ist.

David Tepper erzielt nicht nur mit Aktien, sondern auch mit Anleihen hohe Renditen. So hat er beispielsweise zwischen 2003 und 2007 in Unternehmensanleihen geringer Bonität und nach der Finanzkrise 2008 in gefallene Bankaktien investiert, die sich anschließend umso stärker wieder erholten.