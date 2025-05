Uranium Royalty Corp. erwirbt Lizenzgebühren für das Aberdeen-Uranprojekt von Forum Energy Metals in Kanada

Vancouver, British Columbia, Kanada, 27. Mai 2025 - Uranium Royalty Corp. (NASDAQ: UROY, TSX: URC) - https://www.commodity-tv.com/play/uranium-royalty-increasing-the-royal ... - ("URC" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb einer neuen Lizenzgebühr für das Uranprojekt Aberdeen in Nunavut, Kanada (das "Projekt"), das von Forum Energy Metals Corp. ("Forum") betrieben wird, abgeschlossen hat.

Höhepunkte:

- 2,0 % Brutto-Lizenzgebühr für 1 Million CAD erworben: URC wird die Lizenzgebühr gegen eine Barzahlung von 1.000.000 CAD, fällig bei Abschluss der Transaktion, erwerben, die bis Ende Mai 2025 abgeschlossen werden soll. Die Transaktion wird aus den vorhandenen Barmitteln finanziert. Forum behält sich das Recht vor, 0,5 % für 1.000.000 CAD innerhalb von sechs Monaten nach einer erfolgreichen Vormachbarkeitsstudie zurückzukaufen; dieses Recht verfällt sieben Jahre nach der Ausgabe.

- Strategischer Standort: Aberdeen grenzt direkt westlich an das von Orano betriebene Projekt Kiggavik, das über 132 Millionen Pfund U₃O₈ in angezeigten und abgeleiteten Ressourcen beherbergt und damit eines der größten unerschlossenen Uranprojekte der Welt ist. (1)

- Äußerst aussichtsreiches Gelände: Aberdeen erstreckt sich über mehr als 95.000 Hektar im wenig erforschten Thelon-Becken - Kanadas aufstrebendes Pendant zum Athabasca-Becken in Saskatchewan. Die bisherigen Bohrungen haben hochgradige Ergebnisse geliefert, darunter:

1,15% U₃O₈ über 2,4 Meter

0,62% über 17,9 Meter

0,11% U₃O₈ über 35,3 Meter (2)

(1) Basierend auf dem jährlichen Tätigkeitsbericht von Orano für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr, der auf der Website von Orano verfügbar ist.

(2) Siehe die Pressemitteilung von Forum mit dem Titel "Forum Drilling Extends Uranium Mineralization at the Tatiggaq Deposit, Aberdeen Uranium Project, Nunavut", die am 26. November 2024 veröffentlicht wurde und unter dem Profil von Forum auf SEDAR+ verfügbar ist.

Das Aberdeen-Projekt

Bei dem Projekt handelt es sich um ein Explorationsprojekt, das sich am nordöstlichen Rand des Thelon-Beckens im Territorium Nunavut befindet, etwa 100 km westlich des Dorfes Baker Lake. Aberdeen befindet sich zu 100 % im Besitz von Forum und wird von diesem betrieben. Das Projekt erstreckt sich über etwa 95.519 Hektar und liegt direkt westlich des von Orano betriebenen fortgeschrittenen Uranprojekts Kiggavik.