Ölpreise bauen frühe Verluste etwas aus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Bis zum Nachmittag bauten sie leichte Verluste aus dem frühen Handel etwas aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete 64,20 US-Dollar und damit 54 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 55 Cent auf 60,98 Dollar.

Die Finanzmärkte in New York und London starteten nach einem Feiertag am Vortag mit Verspätung in die Handelswoche, was für mehr Geschäftsvolumen am Ölmarkt sorgte. Marktbeobachter sprachen allerdings von einem eher impulsarmen Handel.