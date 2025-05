"Moneyland - Die dunklen Geschäfte der Finanzindustrie" (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Dokumentarfilm, der die Schattenseiten der internationalen

Finanzindustrie beleuchtet / am 2. Juni 2025 im Ersten / ab 27. Mai 2025 in der

ARD Mediathek



"Moneyland" taucht tief ein in die Welt der Banken und beleuchtet die

Schattenseiten der internationalen Finanzindustrie. Ehemalige Banker,

Whistleblower und Finanzexperten erzählen von Finanzskandalen. Ein aufrüttelnder

Film über die dunkle Seite der Finanzindustrie und die Frage nach persönlicher

Verantwortung in der Chefetage - am 2. Juni um 23:35 Uhr im Ersten und ab 27.

Mai in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/dokumentarfilm/money

land-die-dunklen-geschaefte-der-finanzindustrie/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIy

NDMzNDY) .





