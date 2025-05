Alpine Kultur als Teil des sportlichen Gipfeltreffens

Gut Altentann / Salzburg (ots) - Vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 wird der Leading

Golfclub Gut Altentann im SalzburgerLand zum Zentrum der internationalen

Golfwelt. Beim Turnier der DP World Tour treten die besten Golfer auf dem von

Jack Nicklaus entworfenen Championship-Course gegeneinander an. Ein seltenes

Highlight für den österreichischen Golfsport, das beeindruckende sportliche

Momente inmitten einer atemberaubenden Alpenkulisse im SalzburgerLand bietet.



Das die Sportberichterstattung ergänzende Text, Video- und Bildmaterial der

Austrian Alpine Open 2025 presented by SalzburgerLandsteht im MediaHub zum

Download bereit:





Austrian Alpine Open 2025 SLT-MediaHub

(https://webgate.io/de/directlink/5e6457fb4c162710/folder/1334893)



Die besondere Stärke des Turniers liegt in der Verbindung von Sport, Landschaft

und Atmosphäre. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer : "Für Salzburg sind

die Austrian Alpine Open eine riesige Chance, 170 TV-Stationen berichten vom

Turnier. Wir freuen uns sehr auf die Premiere und darauf, dass unser Land, seine

Gastgeberqualitäten und seine landschaftliche Schönheit in die Welt tragen

wird."



Über das sportliche Geschehen hinaus bietet die Veranstaltung auch eine Bühne

für regionale Handwerkskunst und kreative Gestaltung. Leo Bauernberger ,

Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft (SLTG), unterstreicht:

"Uns war wichtig, dass die Sieger nicht nur mit einer sportlichen Erinnerung

heimreisen, sondern Trophäen, die sich von jenen, die sie bereits haben,

abheben. Es sollte ein Stück Salzburger Handwerkskunst sein, das sie in Händen

halten - gefertigt mit der Qualität und Sorgfalt heimischer Produzenten."



Ein Pokal mit regionalem Charakter



Im Zentrum der Siegerehrung steht ein speziell entwickelter Pokal: Er kombiniert

einen naturbelassenen Bergkristall aus dem Nationalpark Hohe Tauern mit einem

Sockel aus massivem Zirbenholz und einer präzise gearbeiteten Messingfassung.

Der Entwurf stammt von Jörg Schnitzhofer aus Faistenau. Das Design verweist auf

alpine Materialien und steht exemplarisch für das Zusammenspiel von Natur,

Handwerk und sportlicher Leistung.



Jörg Schnitzhofer beschreibt seine Arbeit so: "Dieser Pokal soll mehr sein als

ein Preis - er ist ein Ausdruck alpiner Haltung. Ich wollte etwas schaffen, das

die Ursprünglichkeit der Berge mit der Präzision unseres Handwerks vereint."



Mit 75 cm Höhe und rund 10 kg Gewicht ist der Pokal auch physisch ein markanter

Bestandteil des Turniers. Er fungiert als Wanderpokal und wird nach dem Turnier

auch bei der nächsten Ausgabe der Austrian Alpine Open 2026 zum Einsatz kommen.



