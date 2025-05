Kälte und wenig Wind sorgen für höheren Energieverbrauch

BERLIN (dpa-AFX) - Der Energieverbrauch in Deutschland ist in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen. Ein wichtiger Grund war das Wetter: Es war kälter und es wehte weniger Wind. Das teilte die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) in Berlin mit.

Die kühlen Temperaturen - vor allem im Februar - sorgten dafür, dass mehr geheizt werden musste. Und wegen des windarmen und trockenen Wetters wurde weniger Strom aus Wind- und Wasserkraft erzeugt. Dafür sprangen verstärkt Kraftwerke ein, die mit Kohle, Gas oder Öl betrieben werden - diese arbeiten aber weniger effizient und brauchen daher mehr Rohstoffe. Die weiterhin schwache wirtschaftliche Lage und der fehlende Schalttag in diesem Jahr dämpften aber den Verbrauch.