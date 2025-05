Die Unternehmen der Schwarz Gruppe und der Deutsche Skiverband gehen strategische Partnerschaft ein (FOTO)

Neckarsulm (ots) -



- Die Unternehmen der Schwarz Gruppe erweitern ihre Sportpartnerschaften um den

Bereich Wintersport

- Kaufland wird Premium- und Ernährungspartner in den nordischen Disziplinen und

im Biathlon

- Schwarz Digits wird Premiumpartner in den alpinen Disziplinen und unterstützt

den Deutschen Skiverband bei der souveränen Digitalisierung



Gemeinsame Ziele, gemeinsame Werte und ein starkes Zeichen für die Zukunft des

Skisports in Deutschland: Die Unternehmen der Schwarz Gruppe und der Deutsche

Skiverband (DSV) vereinbaren eine langfristige Zusammenarbeit. Die Partnerschaft

läuft zunächst bis 2029 und umfasst alle alpinen und nordischen Disziplinen

sowie Biathlon.





Die Kooperation fördert sportliche Höchstleistung und geht weit über klassischesSponsoring hinaus. So bringen die Handelssparte Kaufland und die DigitalsparteSchwarz Digits ihre fachliche Kompetenz in unterschiedlichen Zukunftsfeldernein. Kaufland wird als Premiumpartner in den DSV-Disziplinen - Skilanglauf,Skisprung, Nordische Kombination und Biathlon - den Schwerpunkt in derKooperation auf nachhaltige Ernährung legen. Der Ausbau der digitalenSouveränität steht im Fokus der Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, die alsPremiumpartner der alpinen Nationalmannschaften auftreten. Ziel ist es,gemeinsam nachhaltige Impulse zu setzen - sowohl für den sportlichen Erfolg alsauch für die technologische Weiterentwicklung des Verbands.Gemeinsame Haltungsnoten als Grundlage der ZusammenarbeitDie Unternehmen und der Verband teilen gemeinsame Werte. Leistung erbringen undstetig über sich hinaus zu wachsen, stehen für alle Beteiligten im Kern ihresHandelns. Gleichzeitig gehören zur jeweiligen DNA auch Attribute wie Respekt,Fairplay, Bodenständigkeit und Vertrauen. Diese Gemeinsamkeiten in derLeistungs- und Unternehmenskultur bilden die idealen Voraussetzungen für einelangjährige und erfolgreiche Partnerschaft.Kaufland: Gesunde Ernährung und Höchstleistung auf einer LinieAls neuer Premiumpartner wird Kaufland zukünftig Bestandteil der Wettkampf- undWärmebekleidung in den nordischen Disziplinen und im Biathlon sein. Zusätzlichwird das Unternehmen als Ernährungspartner die Sportlerinnen und Sportlerunterstützen. Es ist in Deutschland die erste große Sportkooperation in derGeschichte des Lebensmitteleinzelhändlers. "Der Deutsche Skiverband begeistertmit seinen Athletinnen und Athleten jeden Winter aufs Neue Millionen mit ihremsportlichen Einsatz und ihren Erfolgen. Als zukünftiger Partner möchten wir dieSportler bestmöglich auf diesem Weg begleiten. Unser Sortiment bietet eine große