Canada Nickel schließt zuvor angekündigte 20 Millionen Dollar Wandelanleihe mit der Taykwa Tagamou Nation ab

TORONTO, 27. Mai 2025 - Canada Nickel Company Inc. - https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-into-the-nicke ... - ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) freut sich, den Abschluss der 20 Millionen Dollar-Wandelanleihe mit Taykwa Tagamou Nation ("TTN") bekannt zu geben, die zuvor am 16. Dezember 2024 angekündigt wurde.

Diese Investition ist die bisher größte bekannte direkte Kapitalbeteiligung einer First Nation an einem kanadischen Unternehmen für kritische Mineralien und spiegelt das gemeinsame Engagement für eine langfristige Partnerschaft, wirtschaftliche Selbstbestimmung und verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung wider.

Dieser Meilenstein festigt die Beziehung zwischen Canada Nickel und TTN, die bereits Entwicklungspartner für das Crawford-Nickelsulfidprojekt und die damit verbundene Infrastruktur sind, einschließlich der Stromübertragungsleitung und des elektrischen Fuhrparks.

Diese Transaktion ist ein bedeutender Schritt nach vorn sowohl für TTN als auch für Canada Nickel", sagte Chief Bruce Archibald von der Taykwa Tagamou Nation. "Sie zeigt, was möglich ist, wenn die First Nations als gleichberechtigte Partner mit echten Entscheidungsbefugnissen einbezogen werden. Wir sind stolz darauf, diese Investition im Namen unserer Gemeinschaft zu tätigen - eine Investition, die langfristigen wirtschaftlichen Nutzen bringt und gleichzeitig die nachhaltige Entwicklung in unserem traditionellen Territorium fördert."

Der stellvertretende Häuptling der Taykwa Tagamou Nation, Derek Archibald, fügte hinzu: "TTN hat im Laufe der Jahre hart daran gearbeitet, unsere wirtschaftliche Stärke auszubauen - durch Investitionen in die Infrastruktur, die Projektentwicklung und die Verwaltung. Diese Vereinbarung ist ein Spiegelbild dieser Arbeit und des Vertrauens, das wir mit Canada Nickel aufgebaut haben. Von Anfang an hat das Unternehmen ein echtes Engagement für Transparenz, Zusammenarbeit und gemeinsamen Nutzen gezeigt. Wir sind stolz darauf, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen, der auf Respekt und echter Partnerschaft beruht."