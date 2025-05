+650 Prozent: Diese Aktie wird mit voller Wucht zum neuen Meme-Star!

An Aktien, die am Dienstag steigen, fehlt es angesichts eines erneut äußerst konstruktiven Gesamtmarktumfelds nicht. Der deutsche Leitindex DAX kann sich um mehr als ein Prozent steigern, während die US-Indizes nach der am Wochenende von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zollpause um rund 1,5 Prozent zulegen können.

Tipp aus der Redaktion Krypto-Trading ist deine Leidenschaft? Dann komm zu SMARTBROKER+! Neben Handelszeiten rund um die Uhr gibt's hier besonders günstige Konditionen schon ab 1 Cent pro Transaktion. Krypto-Trading ist deine Leidenschaft? Dann komm zu SMARTBROKER+! Neben Handelszeiten rund um die Uhr gibt's hier besonders günstige Konditionen schon ab 1 Cent pro Transaktion. Jetzt Depot eröffnen und sparen!

SharpLink Gaming walzt am Dienstag alles nieder

Eine Aktie lässt heute jedoch alle anderen hinter sich und schießt mit Kursgewinnen von mehr als 600 Prozent den Vogel ab: SharpLink Gaming. Noch vor wenigen Tagen handelte das Papier zu 2,26 US-Dollar – und selbst das erst nach einem Reverse-Split im Verhältnis 12:1 – am späten Dienstagnachmittag sind es plötzlich knapp 50 US-Dollar. Das entspricht sogar einem Anstieg von +2.110 Prozent in nur wenigen Tagen.

Die Mega-Kursexplosion ist beim Blick auf die Geschäftszahlen überraschend. Hinter dem Unternehmen steckt eine Online-Werbeagentur, die auf Sportwettenanbieter spezialisiert ist und nach eigenen Angaben die User solcher Apps zu aktivieren versucht. 5 Vollzeitbeschäftigte haben im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 3,7 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Zuletzt war SharpLink Gaming an der Börse mit 4,6 Millionen US-Dollar bewertet. Ein Leichtgewicht.

Unternehmen will MicroStrategy 2.0 nur werden – für Ethereum

Was Anlegerinnen und Anleger am Dienstag völlig aus dem Häuschen geraten lässt, ist eine Unternehmensmitteilung. SharpLink ist es gelungen, sich mithilfe einer Kaufvereinbarung 425 Millionen US-Dollar zu sichern, um davon Ethereum zu kaufen.

Das Unternehmen will künftig wie MicroStrategy eine Treasury-Strategie verfolgen, nur eben nicht für Bitcoin, sondern für die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung der Welt. Hierzu platziert SharpLink rund 69 Millionen Anteile, die durch ein sogenanntes PIPE-Agreement (Private Investment in Public Equity) von Consensys Software erworben werden.

"Bedeutender Meilenstein" für die Ethereum-Anlegergemeinde

"Das ist ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von SharpLink und markiert eine Expansion unserer Tätigkeiten über das bisherige Kerngeschäft hinaus", ließ CEO und Gründer Rob Phythian in der Pressemitteilung verlauten. Joseph Lubin, CEO von Consensys und Mitbegründer von Ethereum ergänzte: "Das ist eine aufregende Zeit für die Ethereum-Community und ich bin erfreut, mit Rob und seinem Team zusammenzuarbeiten, um Chancen bei Ethereum auf den offenen Markt zu bringen." Während Bitcoin gegenüber dem Vortag unverändert handelt, kann auch Ethereum von der Nachricht profitieren und rund 4 Prozent zulegen.

Gigantisches Handelsvolumen – und ein Short Squeeze?

Die Musik spielt jedoch eindeutig bei der Aktie von SharpLink, die sich auf inzwischen fast 650 Prozent (Stand: 17:15 Uhr MESZ) verteuern konnte. Dabei ist das Handelsvolumen astronomisch: Am Dienstagnachmittag wurden bereits 36 Millionen Aktien umgesetzt. Das liegt um mehr als 16.000 Prozent über dem 3-Monats-Mittel von täglich rund 230.000 gehandelten Stücken.

Hierbei dürfte es auch Shortseller kalt erwischt haben, die zuletzt mit einem Leerverkaufsinteresse von 5,1 Prozent in der Sharp-Link-Aktie vertreten waren. Trotz der gewaltigen Kursexplosion sollten sich Anlegerinnen und Anleger nicht in die Irre führen lassen: Die Anteile waren in den vergangenen Jahren ein Kapitalvernichter der Sorte Canopy Growth und Plug Power: Vor vier Jahren wechselte ein Anteilsschein noch für knapp 1.400 US-Dollar (unter Berücksichtigung des zuletzt erfolgten Reverse-Split) den Besitzer.

Fazit: Grenzenlose Begeisterung, die zur Vorsicht mahnt

SharpLink Gaming ist am Dienstag DIE Aktie, die nach der Ankündigung über den Umbau des Geschäftsmodells zu einem Ethereum-HODLer, für den 425 Millionen US-Dollar an Kapital gewonnen werden konnten, jeder haben will.

Das ist mit Blick auf die Performance des Vorreiters MicroStrategy nachvollziehbar, wird seinen Erfolg in Zukunft aber erst noch beweisen müssen: In den vergangenen Wochen und Monaten ist Ethereum deutlich hinter Bitcoin zurückgeblieben, während die Konkurrenz durch Altcoins wie XRP, Solana und Cardano beständig wächst.

Mit Blick auf den Gesamtmarkt kann die Kursexplosion der SharpLink-Aktie sogar als Warnung vor Euphorie und einer unmittelbar bevorstehenden Korrektur verstanden werden: Auch andere Werte mit hohem Leerverkaufsinteresse oder zuletzt desolater Finanzlage sind am Dienstag gefragt, darunter AMC Entertainment (+21,0 Prozent), iRobot (+20,4 Prozent) und GameStop (+6,1 Prozent). Das zeigt ein überdrehtes, völlig überhitztes Sentiment an und steht häufig am Ende und nicht am Anfang von Rallye-Bewegungen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion