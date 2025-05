Dr. Gerhard Walther einstimmig als Verbandsratsvorsitzender des GVB wiedergewählt / Verbandsrat des Genossenschaftsverbands Bayern setzt auf Kontinuität

München (ots) - Der Verbandsrat des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB) hat Dr.

Gerhard Walther, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Mittelfranken Mitte eG, am

Dienstag einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Zudem wählte das

Aufsichtsgremium das Präsidium neu.



Als Stellvertreter wurden Albert Griebl wiedergewählt, Vorstandssprecher der

VR-Bank Rottal-Inn eG. Neu ins Präsidium gewählt wurde Dr. Wolfgang Seel,

Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Neu-Ulm eG - beide aus der Gruppe der

Kreditgenossenschaften. Die Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften

repräsentiert Helmut Wiedemann, Geschäftsführender Vorstand der BÄKO München,

Altbayern und Schwaben, der ebenfalls neues Mitglied im Präsidium ist.





Walther hat den Vorsitz des Verbandsrats im Juli 2023 übernommen. Mit seiner

Wiederwahl spricht das Gremium ihm erneut das Vertrauen aus und setzt ein

Zeichen für Kontinuität an der Spitze des ehrenamtlichen Aufsichtsgremiums. In

der vergangenen Amtszeit begleitete der Verbandsrat wegweisende Entscheidungen -

darunter den Generationswechsel an der Spitze des GVB, bei dem Stefan Müller als

hauptamtlicher Präsident und Dr. Alexander Leißl als neues Vorstandsmitglied

gewonnen wurden. Darüber hinaus setzte der Verbandsrat wichtige Impulse für die

Weiterentwicklung des Verbands.



Walther ist seit 2021 Mitglied des GVB-Verbandsrats. Er ist innerhalb der

genossenschaftlichen Finanzgruppe hervorragend vernetzt - unter anderem als

stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der DZ BANK AG und als Mitglied

im Verbandsrat des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

(BVR).



