Biopharma-Führungskräfte tauschen sich auf dem Veeva R&D and Quality Summit Europe aus, um Entwicklung und Produktion voranzutreiben

BARCELONA, 27. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute die Biopharma-Hauptredner für den Veeva R&D and Quality Summit, Europe, der am 4. und 5. Juni in Madrid stattfindet, bekannt. Im Rahmen der Veranstaltung kommen Fachleute aus der Biopharmabranche zusammen, um zu erfahren, wie sich die Branche in den Bereichen Klinik, Regulierung, Sicherheit und Qualität weiterentwickelt. In der Eröffnungs-Keynote wird auch Veeva AI vorgestellt, eine wichtige Initiative zur Erweiterung der Veeva Vault Platform und der Veeva-Anwendungen um KI, um wichtige Funktionen zu automatisieren und die Produktivität zu verbessern.

Der Veeva R&D and Quality Summit ist eine der größten Konferenzen von führenden Vertreterinnen und Vertretern der Biowissenschaften in Europa; über 1.400 Fachleute aus der Branche werden sich bei mehr als 100 Einzelveranstaltungen austauschen. Novo Nordisk und Recipharm werden gemeinsam mit Rik Van Mol, Senior Vice President of R&D and Quality, und Avril England, General Manager von Veeva Vault, die Eröffnungsrede halten, in der sie über die Entwicklung und Herstellung neuer Medikamente und Therapien sprechen werden.

Zu den Hauptrednern der Veranstaltung gehören:

Bayer erörtert, wie das Unternehmen seine klinische Infrastruktur mit einem kundenorientierten Ansatz für die Zusammenarbeit mit einzelnen Standorten rationalisiert.

erörtert, wie das Unternehmen seine klinische Infrastruktur mit einem kundenorientierten Ansatz für die Zusammenarbeit mit einzelnen Standorten rationalisiert. Lonza , ein führendes CDMO, berichtet, wie das sich entwickelnde Industrie-Ökosystem das Qualitätsmanagement bei den Partnern umgestaltet.

, ein führendes CDMO, berichtet, wie das sich entwickelnde Industrie-Ökosystem das Qualitätsmanagement bei den Partnern umgestaltet. MSD erörtert, wie das Unternehmen seine Pharmakovigilanzabläufe erneuert und die Effizienz durch den Aufbau einer zuverlässigen Datengrundlage verbessert.

erörtert, wie das Unternehmen seine Pharmakovigilanzabläufe erneuert und die Effizienz durch den Aufbau einer zuverlässigen Datengrundlage verbessert. Novo Nordisk berichtet, wie das Unternehmen klinische Studien und Markteinführungen beschleunigt, indem es Geschäft und IT auf der Veeva Development Cloud vereint, um Zusammenarbeit, Automatisierung und Datenkonsistenz zu verbessern.

berichtet, wie das Unternehmen klinische Studien und Markteinführungen beschleunigt, indem es Geschäft und IT auf der Veeva Development Cloud vereint, um Zusammenarbeit, Automatisierung und Datenkonsistenz zu verbessern. Teva zeigt auf, wie Innovation, Flexibilität und eine datengesteuerte Denkweise dem Unternehmen helfen, regulatorische Veränderungen zu bewältigen und die Effizienz zu steigern.

„Frisches Denken und eine starke Gemeinschaft sind unerlässlich, um die Art und Weise zu verändern, wie wir Medikamente zu den Patientinnen und Patienten bringen", sagt Rik Van Mol, Senior Vice President of R&D and Quality. „Auf dem Veeva R&D and Quality Summit kommen Führungskräfte zusammen, um neue Ideen zu entwickeln, Durchbrüche zu teilen und die Zukunft der Branche gemeinsam zu gestalten."