Evotec korrigieren jüngsten Anstieg - Chart unspannend

elnorte schrieb 25.05.25, 10:26

@ Kroehnke,



zunächst einmal finde ich Deine Gedanken und möglichen Szenarios interressant. Das von Dir skizzierte Preisniveau wird m.M.n. allerdings nicht in Frage kommen und ist zu konservativ angesetzt.



Dazu aus meiner Sicht drei Punkte, die wichtig sind :



1. Als im November 2024 das "Übernahmeangebot" von Halozyme Therapeutics zu 11 € kam, hat die Führungsriege von EVT darauf kaum bis gar nicht reagiert, da wahrscheinlich dieses Angebot durch die Aktionäre in der Höhe als nicht annahmefähig abgewiesen worden wäre und man (CEO Wojczewski) lieber aus eigener Kraft und weiterhin selbständig dem Mehrwert für die Shareholder steigern möchte. Ihm war sicherlich auch zu seinem Amtsantritt klar, dass durch die belastete Vergangenheit (Lanthaler, Cyberattacke, schlechte Geschäftszahlen) der Kurs deutlich gelitten hat und dies auch durch eine moderate Shortquote unterstrichen wurde.

Soll heißen, der damalige Kurswert kann niemals mit dem Buchwert oder Bilanzwert korrespondiert haben - dies ist auch bis heute nicht der Fall, der jetzige Kurs müßte ebenso durch die Shortquote der LV korrigert werden. Dann stünden wir vielleicht schon wieder bei 11 €.



2. Eine Übernahme gelingt nur unter dem Andienen aller Aktien aller beteiligten Aktionäre. Die jetzigen Investoren mit größeren Paketen haben da sicherlich höhere Einstiegskurse (z.B. Mubadala mit 6,46 % - jemand hatte den EK zwischen 15 und 20 € hier mal gepostet, wenn ich richtig liege). Insofern ist das von Dir skizzierte Preisniveau unter 20 € für die Mehrheit unattraktiv.



3. Einen Biotech-Wert zu bewerten dürfte vielen Bilanzbuchhaltern, Wirtschaftsprüfern und Due Dilligence-Spezialisten schwerfallen, zumal auch die Wachstumsaussichten und Phantasie bei den einzelnen Forschungsprojekten schwer einschätzbar ist. Just Evotec Biologics - das Potential wird hier m.M.n. von einigen Analysten und Börsenblättchen verkannt. Das selbstbewußte Vorgehen des Vorstands läßt diese Vermutung plausibel erscheinen.





Wenn, müßte ein neues Übernahmeangebot in der Höhe also so attraktiv sein, daß der Vorstand in Zugzwang kommt, eine Empfehlung zur Annahme zu formulieren, da er ansonsten ja begründet ablehnen müßte. Dies kann m.M.n. aus dem oben Gesagten niemals unter 20 € der Fall sein.