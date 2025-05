Nvidia Aktie: BofA ist skeptisch - Wedbush bleibt bullish!

Auf der Technikmesse Computex in Taiwan sagte der Nvidia-Boss, dass die Maßnahmen gravierende Folgen für den Chipkonzern hätten: Der Marktanteil von Nvidia sei in China bei KI-Chips von vormals 95 Prozent auf nur noch 50 Prozent zurückgegangen, so Huang auf einer Pressekonferenz.

Der Knackpunkt in diesem Quartal sind die verschärften US-Exportbeschränkungen für Halbleiter nach China, die Nvidia-CEO Jensen Huang scharf kritisiert hat. In einem Interview bezeichnete Huang die Maßnahmen als "Fehlschlag", der amerikanischen Unternehmen mehr schade als China selbst. Insbesondere die Chipindustrie in den USA verliere dadurch Marktanteile und Innovationsdynamik in einem der wichtigsten Absatzmärkte weltweit.

Seit den Aussagen von Huang rätzeln Eperten und Anleger, wie sich die Aussage auf die Quartalszahlen von Nvidia auswirken. Die Bank of America (BofA) sieht dabei etwas schwarz.

Wachstumsdelle trotz beeindruckender Zahlen

Für die BofA hat sich Nvidia in den vergangenen Jahren zum Herzstück des weltweiten KI-Booms entwickelt – mit Spezialchips, die in Rechenzentren, autonomen Systemen und KI-Anwendungen eine zentrale Rolle spielen. Für das erste Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 43 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Doch im Vergleich zum Vorjahr, als der Umsatz noch um 262 Prozent stieg, deutet sich eine Abschwächung des Wachstums an. An den Märkten sorgt das für zunehmende Nervosität.

Bank of America bleibt optimistisch – mit Einschränkungen

Die Bank of America hält dennoch an ihrer positiven Einschätzung fest. In einer aktuellen Analyse bekräftigen die Analysten laut dem Finanzportal TheStreet ihr Kursziel von 160 US-Dollar sowie das Votum „Buy“. NVIDIA bleibe ein „Top Pick“ – vor allem wegen seiner strategischen Stellung im KI-Ökosystem, das durch anhaltende Investitionen großer Cloudanbieter und Technologiekonzerne getragen wird.

Allerdings mahnt die Bank auch zur Vorsicht. Vor allem die verschärften Exportbeschränkungen der US-Regierung für Hochleistungs-Chips nach China könnten den Ausblick belasten. Laut TheStreet geht die Bank of America davon aus, dass NVIDIA für das zweite Quartal nur einen Umsatz von 41 Milliarden US-Dollar in Aussicht stellen könnte – deutlich unter dem aktuellen Marktkonsens von rund 46 Milliarden.

Prognose unter Markterwartungen

Sollte sich dieses Szenario bewahrheiten, könnte der Gewinn je Aktie im zweiten Quartal bei lediglich 85 Cent liegen – rund 16 Prozent unter den bisherigen Erwartungen. Auch für das Gesamtjahr zeigen sich die Analysten zurückhaltender: Der erwartete Gewinn je Aktie liege demnach zwischen 3,90 und 4,00 US-Dollar – was etwa 10 Prozent unter dem aktuellen Konsens wäre.

Rest der Experten ist optimistischer

Trotz wachsender Unsicherheit rund um Exportbeschränkungen und Konjunktursorgen bleibt die Aktie von Nvidia bei Analysten weiter hoch im Kurs. Von den 40 bei TipRanks gelisteten Experten, die den Halbleiterkonzern aktiv beobachten, sprechen sich 34 für einen Kauf aus. Lediglich fünf Analysten raten zum Halten, während nur ein einziges "Sell"-Votum abgegeben wurde. Das klare Meinungsbild unterstreicht den Status der Aktie als "Strong Buy".

Auch beim Kursziel zeigen sich die Analysten deutlich optimistisch: Im Schnitt erwarten sie einen Anstieg auf 164,51 US-Dollar – was der Aktie noch ein gutes Stück Luft nach oben lässt. Die hohe Erwartungshaltung spiegelt die starke Marktstellung von Nvidia im Bereich Künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen wider – trotz zunehmender politischer und regulatorischer Hürden. Zudem hat sich ja der US-Präsident auch weit aus dem Fenster gelehnt, um Nvidia neue Absatzmärkte zu erschließen.

Auf seiner Reise in die Golfregion hat Donald Trump wohl neue Verträge geschlossen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) vor einer vorläufigen Vereinbarung stehen, die es den Emiraten ermöglichen würde, ab diesem Jahr jährlich bis zu 500.000 KI-Chips des US-Herstellers Nvidia zu importieren. Die Regelung könnte mindestens bis 2027 gelten, mit einer möglichen Verlängerung bis 2030. Für Wedbush ein klares Signal bullish zu bleiben,

Wedbush sieht Zahlen als Signal für den gesamten Sektor – Nahost als neuer KI-Treiber

Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia könnten nach Einschätzung der US-Investmentbank Wedbush weit über das Unternehmen hinausstrahlen. In einer aktuellen Analyse vom Dienstag heißt es, die bevorstehende Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal werde als "klarer positiver Impuls und grünes Licht für den gesamten Technologiesektor" gewertet.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die ersten Marktreaktionen auf Nvidias neue Blackwell-Mikroarchitektur, die als technologische Speerspitze der nächsten GPU-Generation gilt. Wedbush stellt fest, dass die Nachfrage nach diesen Chips "deutlich höher ist als das Angebot". Doch trotz des robusten Ordervolumens bleiben geopolitische Unsicherheiten ein Risikofaktor – insbesondere die Exportbeschränkungen der US-Regierung, die unter Ex-Präsident Donald Trump erneut verschärft wurden. Im Fokus steht dabei insbesondere der H20-Chip, eine speziell für den chinesischen Markt konzipierte KI-Variante.

Wedbush verweist jedoch darauf, dass alternative Nachfragequellen bereits in Sicht seien. So sei in den vergangenen Wochen eine spürbare Nachfragesteigerung im Nahen Osten, insbesondere in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu beobachten gewesen – ausgerechnet während eines Besuchs Trumps in der Region. Diese Dynamik könnte aus Sicht der Analysten helfen, mögliche Absatzdellen in China auszugleichen.

In ihrer Einschätzung gehen die Experten noch weiter: "Allein die Nachfrage nach KI in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten könnte den globalen KI-Markt im Laufe der Zeit um rund 1 Billion US-Dollar erweitern", schreiben sie. Diese Entwicklung sei bislang nicht vollständig in den Kursen vieler Tech-Werte, darunter auch Nvidia, eingepreist.

"Wir sind gespannt darauf, von Jensen mehr über diese neue Nachfragetendenz aus dem Nahen Osten und deren mögliche Auswirkungen auf die Zukunft und das Wachstum der KI-Revolution zu erfahren", heißt es weiter in dem Bericht mit Blick auf die bevorstehende Analystenkonferenz mit CEO Jensen Huang.

Wedbush bleibt bei seiner Einschätzung der Nvidia-Aktie optimistisch. Das Rating "Outperform" wurde bestätigt, ebenso das Kursziel von 175 US-Dollar.

Für langfristig orientierte Anleger kann heute Abend eigentlich nichts schiefgehen. Selbst wenn Nvidia patzen sollte, dürfte die Delle im Kurs früher oder später wieder ausgebügelt werden. Möglicher Treiber dafür sind ein neuer Chip für den chinesischen Markt und/oder eine enorme Nachfrage aus der Golfregion. Investierte Anleger können sich also zurücklehnen und die Zahlen abwarten.

Alle anderen Investoren treffen ihre Investmententscheidung nach Veröffentlichung der Zahlen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

