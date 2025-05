Deutsche Anleihen Leichte Kursgewinne - Französische Inflation gesunken Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag etwas gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Nachmittag um 0,12 Prozent auf 130,89 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf 2,54 Prozent. In Frankreich …