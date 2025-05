Stardust Solar unterzeichnet Absichtserklärung über exklusive nordamerikanische Distribution der KI-basierten Technologie von MarkeDroid mit Beteiligung der Europäischen Union

Vancouver, British Columbia – 27. Mai 2025 – Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN) (FSE: 6330) (OTCQB: SUNXF) („das Unternehmen“ oder „Stardust Solar“), ein führender nordamerikanischer Franchisegeber für Installationsdienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien, freut sich bekannt zu geben, dass es am 25. Mai 2025 eine unverbindliche Absichtserklärung („LOI“) mit MarkeDroid OÜ unterzeichnet hat. MarkeDroid ist ein in Estland ansässiger Anbieter von virtuellen Kraftwerksdiensten im Bereich erneuerbare Energien. Ziel der Vereinbarung ist es, Stardust Solar zum exklusiven nordamerikanischen Vertriebspartner der KI-gestützten Solar- und Batteriespeicher-Optimierungslösung von MarkeDroid zu machen. Die strategische Partnerschaft wurde durch ClimateDoor sowie das „Lower Carbon Business Action“-Programm der Europäischen Union initiiert, das innovative EU-Technologien mit führenden kanadischen Unternehmen verbindet.