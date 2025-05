Dax schließt auf Rekordstand - US-Auftragsbücher spenden Hoffnung

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax einen neuen Höchststand erreicht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.226 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Damit schloss der Dax mit einem neuen Rekord. Gegen 16:26 Uhr rangierte er auf seinem Zenit bei 24.300 Punkten. Besonders gefragt waren unter anderem die Aktien von Zalando, Qiagen und Rheinmetall. Am unteren Ende der Kursliste fanden sich dagegen Eon, RWE und Heidelberg Materials wieder.





