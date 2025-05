Stabile Hochdividende auch in schwierigen Phasen – mit Bonitätsprüfung

Beim heutigen Kandidaten für den Dividenden-Radar wollen wir uns wieder in ein etwas sichereres Fahrwasser begeben und ein Unternehmen aus der Finanzbranche genauer untersuchen - und zwar OneMain Holdings . Ein Unternehmen wie Türkiye Petrol Rafinerileri ( Tüpras ), die wir uns im Dividenden-Radar der vergangenen Woche angesehen haben, ist für einige passive Investoren sicher etwas riskant. Nicht zuletzt wegen der Wechselkursrisiken gegenüber der türkischen Lira.

Dividenden mit Disziplin: Quartalsweise und konstant

OneMain gehört zu den Hochdividendenzahlern an der Wall Street. Aktuell zahlt das Unternehmen vierteljährlich 1,04 US-Dollar je Aktie. Die letzte Ausschüttung erfolgte am 16. Mai 2025, die nächste wird voraussichtlich am oder um den 16. August 2025 erfolgen, bei einem Ex-Datum um den 11. August. (Obwohl der genaue Termin für die nächste Ausschüttung noch nicht offiziell bestätigt wurde, lässt er sich aufgrund des konsistenten Auszahlungs-Musters bei OneMain mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen.)

Aufs Jahr hochgerechnet ergibt sich eine Jahresdividende von 4,16 US-Dollar, was beim aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von 7,96 Prozent entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei etwa 69 Prozent des erwarteten Gewinns.

Analysten gehen davon aus, dass OneMain diese Dividende im Jahresverlauf leicht anheben wird. Langfristige Schätzungen sehen Spielraum für eine Anhebung auf knapp 4,70 US-Dollar bis 2027. Das würde beim aktuellen Kurs sogar einer Rendite von knapp 9 Prozent entsprechen.

Die Dividendensteigerungen der vergangenen Jahre waren beachtlich. Seit das Unternehmen vor sechs Jahren mit seinen Ausschüttungen begann, wurden sie im Schnitt um knapp 27 Prozent jährlich angehoben.

Geschäftsmodell: Kredite für Amerikas Mitte

OneMain konzentriert sich auf gesicherte (57%) und ungesicherte Verbraucherkredite, zum Beispiel für Autos, Haushaltsanschaffungen oder Umschuldungen. Das Unternehmen bedient vor allem Kunden mit mittlerer Bonität ("Near Prime") und ist mit rund 1.500 Filialen in den USA vertreten.

Im Gegensatz zu digitalen Plattformen setzt OneMain auf persönliche Beratung, eigenes Underwriting und konservative Risikobewertung. Das Geschäft ist konjunkturabhängig, aber stark margengetrieben, mit effektiven Zinssätzen deutlich über dem Branchenschnitt.

Finanzlage und Cashflow

Trotz eines herausfordernden Umfelds ist OneMain seit fast einem Jahrzehnt kontinuierlich äußerst profitabel. Also auch während der Corona-Krise und der US-Bankenkrise Anfang 2023, als einige Regionalbanken massive Liquiditätsabflüsse verzeichneten.

Im Jahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von rund 509 Millionen US-Dollar. Die Eigenkapitalrendite lag in den Jahren 2020 bis 2024 im Schnitt bei 24,8 Prozent. Die Ausschüttungen sind durch den Free Cashflow gedeckt. Gleichzeitig betreibt das Unternehmen Aktienrückkäufe, ohne die Bilanz aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Risiken: Zinsen, Rezession, Bonitätsstruktur

Das größte Risiko für die Geschäfte von OneMain wäre eine US-Rezession, die die Ausfallquoten im Kreditbuch erhöhen würde. Zwar reagiert OneMain erfahrungsgemäß frühzeitig mit vorsichtigerer Kreditvergabe, Rückstellungen und restriktiven Prüfprozessen, doch das Kreditrisiko bleibt. Auch steigende Zinsen könnten mittelfristig auf die Marge drücken. Danach sieht es vorerst aber nicht unbedingt aus.

Positiv ist: Die hohe Rendite entschädigt für das Risiko – und das Management hat in der Vergangenheit keine Dividendenkürzungen vorgenommen, selbst in schwierigeren Marktphasen.

Peer-Vergleich: Banken, Plattformen und Nischenplayer

Im Vergleich zu Wettbewerbern wie Ally Financial, Capital One oder Discover Financial bietet OneMain ein klar fokussiertes Geschäftsmodell mit hohem Cashflow und ohne übermäßige Expansion. Die Dividendenrendite liegt deutlich über Branchenschnitt, die operative Effizienz ist solide, wenn auch nicht herausragend.

Obwohl OneMain keine illegalen oder offen ethisch bedenklichen Praktiken pflegt, kann das Geschäftsmodell aufgrund hoher Zinssätze und strenger Inkassopolitik durchaus kritisiert werden. Für einkommensorientierte Anleger ist das Modell dagegen vor allem wegen der Renditestabilität interessant. Denn aus ihrer Sicht spricht die hohe Transparenz und Berechenbarkeit der Einnahmen dafür.

Fazit: Viel Rendite, aber nicht ohne Bonitätsprüfung

OneMain ist keine Aktie für jeden – aber für Anleger, die mit den typischen Risiken im Konsumentenkreditmarkt leben können, bietet das Unternehmen eine außergewöhnlich hohe, gut abgesicherte Dividende. Wer auf ein robustes Geschäftsmodell mit überschaubarer Komplexität setzt und bewusst auf Ertrag achtet, findet hier einen verlässlichen Ausschütter abseits des Mainstreams.

Passives Einkommen

Wer mit OneMain ein jährliches Zusatzeinkommen von 12.000 Euro erzielen möchte, benötigt dazu bei einer angenommenen Jahresdividende von 4,16 US-Dollar (ca. 3,69 Euro) je Aktie rund 3.250 Aktien. Beim aktuellen Aktienkurs entspricht das einem Kapitalbedarf von etwa 150.600 Euro – ohne Berücksichtigung von Steuern oder Gebühren. Bei Tüpraş in der vergangenen Woche waren es etwa 103.000 Euro

Im Vergleich zu anderen Finanzwerten aus dem Dividenden-Radar liegt OneMain damit deutlich im Vorteil: Bei Franklin Resources (Dividendenrendite 5,8 Prozent, hier im Radar) wären rund 184.000 Euro nötig, bei der Bank of Nova Scotia (Rendite 6,0 Prozent, hier im Radar) etwa 177.000 Euro, und bei Morgan Stanley (Rendite 2,9 Prozent, hier im Radar) sogar etwa 367.000 Euro.

OneMain bietet mit rund 8 Prozent Dividendenrendite den aktuell höchsten Netto-Cashflow pro investiertem Euro unter allen Finanzwerten im Dividenden-Radar und kann damit interessant sein für einkommensorientierte Anleger mit begrenztem Startkapital.

Besteuerung von US-Dividenden in Deutschland

Dividenden aus den USA – also auch von OneMain Holdings – unterliegen der US-Quellensteuer in Höhe von 30 Prozent. Dank des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen den USA und Deutschland wird dieser Satz jedoch auf 15 Prozent reduziert, sofern Anleger das Formular W-8BEN bei ihrer Depotbank hinterlegt haben. Die Quellensteuer wird dann direkt bei Ausschüttung abgezogen.

In Deutschland sind US-Dividenden zusätzlich abgeltungsteuerpflichtig: Es fallen 25 Prozent Abgeltungsteuer, 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag sowie ggf. Kirchensteuer auf die Bruttodividende an. Die in den USA bereits einbehaltenen 15 Prozent Quellensteuer werden auf die deutsche Steuerlast angerechnet. Effektiv ergibt sich für Privatanleger in der Regel eine Steuerbelastung von rund 26 bis 28 Prozent – abhängig von Kirchensteuerpflicht und Freistellungsauftrag.

Übersicht zur Dividende von OneMain*

Marktkapitalisierung: 6,21 Milliarden US-Dollar (5,5 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 5 Jahre in Folge (ohne Sonderdividenden)

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 6 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 6 Jahren: +26,8% p.a.



Zeitplan

29.04.2025: Dividendenankündigung

09.05.2025: Ex-Tag/Record Date

16.05.2025: Dividendenzahlung

* Quellen: OneMain, wallstreetONLINE.

Kalenderjahr Dividendenrendite in %** Dividende in US-Dollar*** 2027 8,93 4,68 2026 8,15 4,27 2025 8,00 4,19 2024 7,90 4,12 2023 8,13 4,00 2022 11,41 3,80 2021 5,10 (19,09) 2,55 (+7,00) 2020 2,99 (12,33) 1,44 (+4,50) 2019 2,37 (7,12) 1,00 (+2,00)

* Quellen: OneMain, wallstreetONLINE, FactSet.

** Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Kalenderjahres genommen, beziehungsweise für 2025 der aktuelle Kurs.

*** In Klammern die Sonderausschüttungen. Diese betrugen 2019: 2,00 US-Dollar je Aktie, 2020: 4,50 US-Dollar je Aktie und 2021: 7,00 US-Dollar je Aktie).

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.