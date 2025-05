Alle Augen auf Nvidia, Salesforce, HP, Meta, ExxonMobil, Astrazeneca, Teamviewer

Unternehmenstermine

06:45 Uhr, Luxemburg: Aroundtown, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Kingfisher, Q1-Umsatz

09:00 Uhr, Frankreich: Accor, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Secunet Security Networks, Hauptversammlung in Essen

10:00 Uhr, Deutschland: Vonovia, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Hauptversammlung in Düsseldorf

10:00 Uhr, Deutschland: IVU Traffic, Hauptversammlung in Berlin

10:00 Uhr, Deutschland: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Norwegen: Yara, Hauptversammlung

10:30 Uhr, Deutschland: Klöckner & Co, Hauptversammlung in Düsseldorf

11:00 Uhr, Deutschland: Nordzucker, Bilanz-Pk

11:00 Uhr, Deutschland: TeamBank, Hauptversammlung

11:00 Uhr, Deutschland: Leifheit, Hauptversammlung in Frankfurt

11:00 Uhr, Deutschland: Teamviewer, Hauptversammlung (online)

13:00 Uhr, USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen

14:00 Uhr, Großbritannien: Astrazeneca, Sustainability 2024 Highlights Call

14:00 Uhr, Deutschland: Fressnapf, Jahres-Pk (online)

16:00 Uhr, USA: GE Healthcare Technologies, Hauptversammlung

16:30 Uhr, USA: ExxonMobil, Hauptversammlung

17:00 Uhr, USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung

18:00 Uhr, USA: Juniper Networks, Hauptversammlung

19:00 Uhr, USA: Meta, Hauptversammlung

22:00 Uhr, USA: Mattel, Hauptversammlung

22:00 Uhr, USA: HP Inc., Q2-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Salesforce, Q1-Zahlen

22:20 Uhr, USA: Nvidia, Q1-Zahlen

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Konjunkturdaten

China: EU-Handelskammer in China stellt Stimmungsumfrage vor

Deutschland: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

08:00 Uhr, Deutschland: Erwerbstätigkeit 4/25

08:00 Uhr, Deutschland: Außenhandelspreise 4/25

08:00 Uhr, Schweden: Handelsbilanz 4/25

08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 4/25

08:45 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 4/25

08:45 Uhr, Frankreich: BIP Q1/25 (endgültig)

08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 4/25

09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 5/25

11:00 Uhr, Belgien: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/25

20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokolle 7.5.25



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 28.05.2024 Zeit Land Relev. Termin 06:55 USA FOMC Mitglied Mester Rede 06:55 EUR ECB's Schnabel speech 06:55 USA Fed's Bowman speech 09:00 EUR Treffen der Eurogruppe 15:00 USA Immobilienpreisindex (Monat) 15:35 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 15:55 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 16:00 USA Verbrauchervertrauen 19:00 USA FOMC Mitglied Daly Rede 19:05 USA Fed's Cook speech



Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin