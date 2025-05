Bundesverband eMobilität (BEM) im vorläufigen Insolvenzverfahren

Dresden (ots) - Nachdem der Bundesverband eMobilität e. V. (BEM) Anfang Mai 2025

einen Insolvenzantrag gestellt hatte, ordnete das Amtsgericht Charlottenburg mit

Beschluss vom 22. Mai 2025 ein vorläufiges Insolvenzverfahren an. Rechtsanwalt

Joachim Voigt-Salus von der Kanzlei VOIGT-SALUS. wurde zum vorläufigen

Insolvenzverwalter bestellt. Der seit über 16 Jahren bestehende

Interessenverband setzt sich für die Förderung der E-Mobilität ein und vertritt

in diesem Rahmen aktuell noch rund 250 Mitglieder - Unternehmen, Institutionen,

Organisationen, Vereine, Verbände und Einzelpersonen.



Die Krise des Vereins ist das Ergebnis eines Bündels an Ursachen: Auf der

externen Seite haben die trübe gesamtwirtschaftliche Lage und die

Schwierigkeiten für Unternehmen der E-Mobilität den Verband zunehmend belastet.

Hinzu kamen interne Spannungen, die zu Irritationen bei der Mitgliederschaft

geführt haben. Dies hatte wiederum Austritte, Kündigungen, Lagerbildungen und

Probleme bei Beitragszahlungen zur Folge. "Wir bedauern die Einleitung des

Insolvenzverfahrens, denn es markiert einen tiefgreifenden Einschnitt in der

Geschichte unseres Verbands. Rechtlich gesehen war es aber ein unvermeidbarer

Schritt", heißt es aus dem Vorstand.





Die Finanzplanung des Verbands wies zuletzt eine bilanzielle Überschuldung mit

negativer Fortführungsprognose aus. Dementsprechend sah sich der Vorstand

folgerichtig in der Pflicht, einen Insolvenzantrag wegen Überschuldung zu

stellen.



Mehr Informationen: https://www.bem-ev.de/



Über den Bundesverband eMobilität



Der Bundesverband eMobilität (BEM) ist ein Zusammenschluss von Unternehmen,

Institutionen, Wissenschaftlern und Anwendern aus dem Bereich der

Elektromobilität, die sich dafür einsetzen, die Mobilität in Deutschland auf

Basis erneuerbarer Energien auf Elektromobilität umzustellen.



Zu den Aufgaben des BEM gehört die aktive Vernetzung von Wirtschaftsakteuren für

die Entwicklung nachhaltiger und intermodaler Mobilitätslösungen, die

Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Ausbau der eMobilität

und die Durchsetzung von mehr Chancengleichheit bei der Umstellung auf

emissionsarme Antriebskonzepte.



Über die Kanzlei VOIGT SALUS.



Die in Berlin beheimatete und an mehreren Standorten in Deutschland ansässige

Sozietät VOIGT SALUS. ist bereits in mehr als 4.500 Restrukturierungs- und

Sanierungsverfahren als Berater, Eigenverwalter, Sachwalter und

Insolvenzverwalter tätig gewesen. Kanzleigründer Joachim Voigt-Salus und Jakob

Krischer verfügen gemeinsam mit ihrem Team über die nötige Erfahrung, um auch

bei der Krise großer Unternehmen innerhalb kürzester Zeit einen

Sanierungsprozess erfolgreich und nachhaltig zu gestalten.



