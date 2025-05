Volga verkürzt die Verdrahtungszeit für Schaltschränke um 66 % mit der EtherNet/IP-Schaltschranklösung von Rockwell Automation

Die Festverdrahtung eines Bedienfelds ist mitunter ein zeitaufwendiger, fehleranfälliger und kostspieliger Prozess – insbesondere in Märkten, in denen schnelle Kundenentscheidungen und eine schnelle Lieferung für den Erhalt eines Wettbewerbsvorteils entscheidend sind. Als Hersteller, der diese Herausforderungen gemeistert hat, war Volga bestens aufgestellt, um in einer Zeitstudie herkömmliche Verdrahtungsmethoden mit der neuen EtherNet/IP-Schaltschranklösung zu vergleichen. Das Ergebnis: 66 % kürzere Verdrahtungszeit, 36 % weniger Platzbedarf im Schaltschrank und 32 % geringeres Gewicht.

MILWAUKEE, 27. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass sein Systemintegrator-Partner Volga, ein in Brasilien ansässiger Hersteller von Schaltschränken und Automatisierungssystemen, die Verdrahtungszeit für Schaltschränke mit der neu veröffentlichten EtherNet/IP-Schaltschranklösung von Rockwell Automation um 66 % verkürzen konnte. Das Ergebnis zeigt deutlich, wie es Herstellern mittels Ethernet-fähiger Technologie gelingen kann, nachhaltige, qualitativ hochwertige Bedienfelder effizienter zu entwerfen und zu bauen.

„Die EtherNet/IP-Schaltschranklösung liefert genau das, was Schaltschrankbauer und Systemintegratoren heute benötigen – eine schnellere Bereitstellung, vereinfachte Verdrahtung und einen reduzierten Materialverbrauch", so Kelly Passineau, Global Product Manager bei Rockwell Automation. „Diese neue Technologie hat sich als enormer Vorteil bei der Beschleunigung der intelligenten Fertigung erwiesen und unterstützt gleichzeitig die Ziele der Nachhaltigkeit."

Während des Tests baute das Engineering-Team von Volga zwei identische Schaltschränke zusammen. Die Fertigstellung von Schaltschrank 1 mit konventioneller fester Verdrahtung dauerte über 20 Stunden. Schaltschrank 2 war dank der EtherNet/IP-Schaltschranklösung in weniger als 7 Stunden fertig montiert.

„Das Feedback unseres Teams war äußerst positiv", so Carlos Leopoldo, Commercial Director bei Volga. „Alle fanden die Technologie bedienerfreundlich und lobten die Zuverlässigkeit der Verbindungen. Am wichtigsten ist, dass die Produktivität deutlich verbessert wurde. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden diese Lösung anbieten zu können, da sie eine schnellere Lieferung, niedrigere Betriebskosten und das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen unterstützt."

Da der Verbrauch von Kupfer, Kabeln und Kunststoff geringer ist als bei herkömmlichen Methoden der Festverdrahtung, unterstützt die neue Lösung außerdem die zunehmende Fokussierung der Hersteller auf umweltbewusste Abläufe.

„Einige unserer Kunden sprechen uns als Erstes auf Nachhaltigkeit an", so Leopoldo. „Mit dieser Lösung können wir unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren und gleichzeitig die Lieferzeiten verkürzen. Das hilft uns dabei, unser Versprechen zu halten und das Leben unserer Kunden einfacher zu machen."

Die frühzeitige Übernahme der Lösung ist kennzeichnend für das konsequent von Volga verfolgte Leitbild, mit Innovation und Technologie, die einen messbaren Mehrwert für den Kunden liefern, den Markt anzuführen.

Weitere Informationen zur Ethernet/IP-Schaltschranklösung finden Sie hier.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 27.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2024). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2696872/Rockwell_Automation_EtherNet_IP.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487262/5339220/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/volga-verkurzt-die-verdrahtungszeit-fur-schaltschranke-um-66--mit-der-ethernetip-schaltschranklosung-von-rockwell-automation-302466121.html

Die Rockwell Automation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 274,1EUR auf Tradegate (27. Mai 2025, 17:52 Uhr) gehandelt.