Julian Nagelsmann und Schwarz Digits schließen Partnerschaft für mehr Aufmerksamkeit auf digitale Souveränität (FOTO)

- Julian Nagelsmann und Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz

Gruppe, schließen eine Partnerschaft, um die Bedeutung von digitaler

Souveränität einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

- Die Kooperation unterstreicht die gesellschaftliche Relevanz, die

Unabhängigkeit und selbstbestimmtes Handeln haben - im Sport wie im Digitalen.

- Im Zentrum der Partnerschaft steht eine umfangreiche Kampagne mit Auftritten

von Julian Nagelsmann, unter anderem in einem TV-Spot, der gezielt am Tag des

Nations League Spiels Deutschland gegen Portugal am 4. Juni erscheint.



Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe und der deutsche

Fußballnationaltrainer Julian Nagelsmann geben ihre Partnerschaft bekannt. Ziel

der Zusammenarbeit ist es, das Bewusstsein für digitale Souveränität in der

breiten Öffentlichkeit zu schärfen.





"Im Profifußball, in Unternehmen und auf jedem Smartphone entstehen Unmengen an

Daten, rund um die Uhr", betont Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits.

"Digitale Souveränität heißt, selbstbestimmt entscheiden zu können, wer diese

Daten bekommt und was er damit macht." Rolf Schumann, Co-CEO von Schwarz Digits,

ordnet die Partnerschaft ein: "Julian Nagelsmann verkörpert genau das, was wir

für Souveränität brauchen - im digitalen Raum wie auf dem Rasen: eine klare

Strategie, Haltung und Mut. Es geht um die Fähigkeit, die Kontrolle über die

eigenen Entscheidungen zu haben, eine klare Strategie zu verfolgen und auch in

komplexen Situationen handlungsfähig zu bleiben."



"Souveränität bedeutet, eine Strategie zu haben, aber auch aufmerksam, flexibel

und anpassungsfähig zu sein. Es bedeutet, mutig und entscheidungsfreudig zu

sein", sagt Julian Nagelsmann. "Schwarz Digits lebt diese Haltung. Das passt

sehr gut zusammen."



Die Kooperation ist in Form einer 360-Grad-Kampagne über die kommenden Monate

hinweg sichtbar. Im Zentrum stehen Plakate, DOOH und TV-Spots, die gezielt rund

um die kommenden Nations League Spiele ausgespielt werden.



Voraushandeln: Bausteine für die souveräne Digitalisierung heute und in Zukunft



Die Unternehmen der Schwarz Gruppe bilden ein einzigartiges Ökosystem, das

zahlreiche Synergien im Sportmarketing ermöglicht. Sie schaffen Lösungen, die

das Leben heutiger und kommender Generationen nachhaltiger, gesünder und

sicherer machen. So auch Schwarz Digits. Das Unternehmen bietet ein

Komplettpaket für die souveräne Digitalisierung. Von der deutschen Cloud

STACKIT, über Cyber Security Lösungen von XM Cyber und KI-Anwendungen auch von

Aleph Alpha über sichere Kommunikation mit Wire bis hin zum souveränen

Workplace.



Darüber hinaus bietet Schwarz Digits auch die App Omniac an. Diese warnt Nutzer,

wenn ihre sensiblen Daten im Darknet oder im Internet auffindbar sind. Dafür

überprüft der Service rund um die Uhr mehr Daten als jeder andere Anbieter auf

Datenlecks. Wenn Daten im Internet, Deep Web oder Darknet auftauchen, erhalten

Nutzer sofort eine Warnmeldung. Damit behalten Nutzer die Kontrolle über ihre

sensiblen Daten wie Passwörter, Führerschein, Postadressen oder Logins. Auch das

bedeutet digitale Souveränität.



