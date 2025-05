Erst Trump, jetzt Japan mit Panik-Move: Die große Manipulation!

Erst verschiebt Donald Trump seine 50%-Zolldrohung Drohung gegen die EU, dann versucht Japan mit einem "Panik-Move" die Renditen seiner länger laufenden Staatsanleihen nach unten zu manipulieren. Warum macht Japan das? Weil vor allem japanische Versicherungsunternehmen massive Kursverluste mit ihren Staatsanliehen erleiden - also verkündet man etwas, was in den USA schon Janet Yellen vergeblich versucht hatte: die Renditen der lang laufenden Staatsanleihen durch die Ansage zu drücken, dass man absehbar mehr kürzer laufende Anleihen auf den Markt bringen werde (wodurch weniger Angebot an lang laufenden Anleihen vorhanden ist und so erst einmal die Renditen nach unten gedrückt werden). Der Schritt Japans drückt auch die Renditen von US-Staatsanleihen - und könnte daher mit der Trump-Regierung abgesprochen sein..

