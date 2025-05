BERNSTEIN RESEARCH stuft BASF SE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Angesichts der aktuellen Zollturbulenzen unterschätze der Markt bei dem Chemiekonzern unter anderem das Potenzial eines restrukturierten Verbundkerns, schrieb Peter Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch werde der Wert nicht ausreichend gewürdigt, der durch die Neugestaltung von globalen Größeneinheiten mit "Seltenheitswert" freigesetzt werden könne./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / 18:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2025 / 18:03 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 42,78EUR auf Lang & Schwarz (27. Mai 2025, 21:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Peter Clark

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m