15 Unternehmen erhalten den Deutschen Preis für Unternehmensengagement

DerKosmokrat schrieb 05.05.25, 12:11

Das Video von der SDK ist wirklich gut. Kritisch, aber auch positiv. Ich denke auch, dass BASF für die Zukunft gut aufgestellt ist. Nach so vielen schwierigen Jahren werden sicher auch wieder ein paar richtig gute Jahre kommen. Klar, die Probleme im Stammwerk in Ludwigshafen müssen sie in den Griff bekommen, und mit den Gewerkschaften und der deutschen Bürokratie wird das nicht einfach. Aber: BASF ist ein Weltkonzern. Die Strategie der großen Verbundwerke ist sicher richtig.



Ich bewundere immer noch, wie sie es geschafft haben, in China ein hochmodernes Verbundwerk hinzustellen, dass zu 100% BASF gehört. Kein chinesischer Venture-Partner. Produktion mit chinesischen Rohstoffen für den chinesischen Markt, den weltgrößten Markt für Chenie-Produkte. Finanziert mit chinesische Krediten. Die Wertschöpfung aus China kommt aber zu 100% den BASF Aktionären zu Gute. Also uns.



Ich hatte vor etlichen Jahren beruflich mit BASF zu tun, damals haben sie eine riesige Digitalisierungsstrategie ihrer Werke gestartet. Technisch sind sie nach wie vor Innovativ und ganz vorne mit dabei.



Momentan ist ein guter Einstiegszeitpunkt. Ich glaube nicht, dass der Kurs unter die 40 Euro rutscht, auch wenn über den Sommer noch ein paar schlechte Nachrichten kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei guten Nachrichten steil nach oben geht, ist viel größer. Ich spekuliere darauf, dass BASF bald die Coating Solutions (Farben & Lacke) an Akzo Nobel verkauft. Hoffentlich zu einem sehr guten Preis. Das könnte die Bilanz von BASF deutlich verbessern.



Auf Sicht von 1-3 Jahren sehe ich BASF auf einem guten Weg, die weltweite Kostenführerschaft in der Chemie-Branche zu erlangen und zu behaupten. Die Aktie ist sicher kein Multi-Bagger, aber ein absolut solides Basisinvestment mit guter Dividendenrendite. Wer den Einstieg unter 42 Euro schafft, macht sicher nichts verkehrt. Bei Kursen in der Nähe von 55 Euro kann man dagegen auch mal an Gewinnmitnahmen denken.