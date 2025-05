DeFi Technologies bekräftigt Umsatzprognose für 2025 in Höhe von 201,07 Mio. USD; behauptet Position als größter institutioneller Asset Manager von Solana in Nordamerika und drittgrößter in Europa

Seite 2 ► Seite 1 von 7

Toronto (ots/PRNewswire) -- Solana-ETP von Valour erobert die AUM-Führung zurück: Mit Stand vom 23. Mai2025 hat Valours Solana-ETP den Bitcoin-ETP von Valour überholt und ist mit274,9 Mio. USD (377,5 Mio. CAD) der größte ETP nach AUM und damit derdrittgrößte Solana-Fonds in Europa.- Als Muttergesellschaft von Valour ist DeFi Technologies der größteinstitutionelle Vermögensverwalter von Solana in Nordamerika .- DeFi Technologies ist führend bei der Monetarisierung von Solana: Durch eineKombination aus MEV-optimierten Validatoren, Staking und firmeneigenenMonetarisierungsstrategien erzielt DeFi Technologies eine Rendite von 12 % aufgestaktes Solana und generiert auf Basis der aktuellen Asset-Preise bis zu45,3 Mio. CAD (33 Mio. USD) an jährlichen Einnahmen - mehr als jeder andereVermögensverwalter oder öffentliche Solana-Inhaber weltweit.- DeFi Technologies bekräftigt Umsatzprognose für 2025: Das Unternehmenbestätigt seine Umsatzprognose von 285,6 Mio. CAD (201,07 Mio. USD) für dasGeschäftsjahr 2025, wobei es klarstellt, dass es nicht-operativebuchhalterische Anpassungen im Zusammenhang mit zuvor erworbenen gesperrtenSolana- und Avalanche-Tokens ausschließt.DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq:DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lückezwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi" ) überbrückt, freut sich bekannt zu geben, dass seine TochtergesellschaftValour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen " Valour "), einführender Emittent von börsengehandelten Produkten (" ETPs "), berichtet, dasssein börsengehandeltes Produkt Solana (" SOL" ) (" ETP" ) erneut das größteProdukt des Unternehmens nach verwaltetem Vermögen (" AUM" ) geworden ist unddamit sein Flaggschiff Bitcoin (" BTC" ) ETP überholt hat.Mit Stand vom 23. Mai 2025 hält der Solana-ETP von Valour 274.850.850 USD(377.548.870 CAD) an AUM und übertrifft damit den Bitcoin-ETP mit 269.640.836USD (370.392.134 CAD). Dieser Meilenstein unterstreicht die steigende Nachfrageder Investoren nach SOL und das wachsende Vertrauen in die langfristige Stärkedes Netzes.Top-Highlights:- Valour verwaltet den drittgrößten Solana-Fonds in Europa: Valour, dereuropäische ETP-Emittent für DeFi Technologies, verwaltet den drittgrößtenSolana-Fonds in Europa und bietet regulierten Zugang zu Solana über die BörsenXetra, Spotlight und Euronext.- DeFi Technologies ist der größte institutionelle Solana-Manager inNordamerika: Als Muttergesellschaft von Valour verwaltet DeFi Technologiesmehr Solana als jedes andere börsennotierte Unternehmen oder jeder andere