Asep Medical validiert seinen Sepset(ER) Diagnosetest bei Patienten in der führenden wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature Communications.

27. Mai 2025 / IRW-Press / Asep Medical Holdings Inc. („Asep Medical“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ASEP) (OTCQB: SEPSF) (FWB: JJ80) freut sich bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft Sepset Biosciences Inc. („Sepset“) die Wirksamkeit seines SepsetER Tests in einer peer-reviewed Publikation, in einer der weltweit führenden Fachzeitschriften Nature Communications beschrieben hat. Die Testergebnisse validierten den SepsetER Test bei mehr als 3.000 Patienten aus bestehenden unabhängigen Kohorten, was eine Genauigkeit von 87 % bei Patienten auf der Frühintensivstation (ITS) belegt. Die Zeitschrift Nature Communications kann hier abgerufen werden. Es löst das Problem, dass herkömmliche Diagnosemethoden nur eingeschränkt erkennen können, welche Patienten ein Risiko für die Entwicklung einer Sepsis aufweisen.