H3C NAVIGATE Weltgipfel 2025 startet in Berlin

Aufbau eines neuen KI-Ära-Ökosystems mit der Kraft der Synergie

BERLIN, 28. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Am 22. Mai, während der GITEX Europe 2025 in Berlin, hat H3C den H3C NAVIGATE Weltgipfel 2025 feierlich eröffnet. Unter dem Motto „Synergy+" präsentierte der Gipfel den technologischen Plan und die Ökosystemstrategie von H3C für das KI-Zeitalter und brachte globale Branchenführer, technische Experten sowie Unternehmensvertreter zusammen, um innovative Trends zu erkunden. Der NAVIGATE Weltgipfel, das jährliche Flaggschiff-Event von H3C, feierte sein Debüt in Europa und markierte eine neue Phase der globalen Expansion und der internationalen Geschäftsentwicklung von H3C.

Auf dem Gipfel hielt Tony Yu, Präsident und Geschäftsführer von H3C, eine Grundsatzrede mit dem Titel „Synergy, For a Better AI Era". Er betonte, dass künstliche Intelligenz zu einem „Beschleuniger" und einem „Kraftmultiplikator" für die Steigerung der gesellschaftlichen Produktivität geworden ist. H3C setzt auf eine globale Perspektive und offene Zusammenarbeit, angetrieben von seiner Vision „AI in ALL" (KI in allem) und „AI for ALL" (KI für Alle). H3C hat eine umfassende intelligente Computing-Lösung auf den Markt gebracht, die den Multiplikatoreffekt von „Computing × Connectivity" nutzt, um die Investitionskosten für AIDC zu senken und die betriebliche Effizienz zu verbessern. In der Zwischenzeit beschleunigt H3C den Einsatz seiner umfassenden Flüssigkeitskühlungslösungen, um die grüne Transformation in der KI-Branche voranzutreiben. Darüber hinaus ermöglicht H3C durch strategische Partnerschaften weltweite Upgrades in der Industrie durch sein umfassendes KI-Portfolio, einschließlich der LinSeer-KI-Lösung, und expandiert LinSeerCube schnell in globale Märkte. Mit Blick auf die Zukunft bleibt H3C der Förderung eines offenen, florierenden Ökosystems verpflichtet, welches technische Innovationen mit geschäftlichen Synergien verbindet. Durch die Demokratisierung der KI-Nutzung wollen wir KI-Anwendungen zugänglicher, effizienter und inklusiver machen und so letztlich ein besseres digitales Leben für alle schaffen.

Gary Huang, Co-Präsident von H3C und Präsident von International BG, betonte, dass in einer Zeit, in der KI die globalen Industrien umgestaltet, bahnbrechende Innovationen auf der Zusammenarbeit von Ökosystemen basieren müssen.

Er sagte, dass H3C nach dem Prinzip „Partner First" und den Strategien „AI in ALL" und „AI for ALL" eine offene und gewinnbringende „Ecosystem Synergy" aufgebaut hat. Dieses Ökosystem integriert umfassende intelligente Datenverarbeitungsfunktionen, das selbst entwickelte LinSeer LLM und szenariobasierte Lösungen. Durch strategische Allianzen mit weltweit führenden Halbleiterherstellern, ISVs und Standardisierungsorganisationen ist H3C mit über 3200 Industriepartnern und 300 Servicepartnern in 181 Ländern und Regionen verbunden. H3C treibt technologische Innovationen und szenariobasierte Lösungen durch vier Säulen des Ökosystems voran – marktgetriebene F&E, innovative Technologieallianzen, Partner-First-Ansatz und Lokalisierungsstrategie. Darüber hinaus verfolgt H3C drei Lokalisierungsstrategien: den Aufbau lokaler Innovationskapazitäten, die Förderung von Talenten sowie die Förderung lokalisierter IKT-Ökosysteme, um technologische und kommerzielle Ökosysteme zu harmonisieren. Durch die offene Zusammenarbeit erzielen H3C und dessen Partner einen gemeinsamen Erfolg, der sicherstellt, dass KI-Innovationen greifbare industrielle Upgrades vorantreiben sowie die intelligente Zukunft anführen.