RAUS aus Rüstung, REIN in Krypto und Quantum? Renk, Bitcoin Group, Strategy, Credissential Aktie!

Rüstungsaktien sind nicht zu bremsen! Unter anderem Renk und Rheinmetall haben gestern neue Allzeithochs erreicht, die gesamte Rüstungsbranche ist heiß gelaufen. Die Charts haben längst Fahnenstangen ausgebildet. Krypto und Quantum sind auch heiß, aber lassen sich eben auch skalieren im Gegensatz zur Rüstung. Ein Beispiel dafür ist Credissential. Das Technologieunternehmen fliegt derzeit noch unter dem Radar der meisten Investoren. Doch mit Krypto, Quantum und KI will man in den Bereichen Zahlungsdienstleistungen und Online-Autohandel skalieren. Gelingt dies im laufenden Jahr, ist die Aktie ein echtes Schnäppchen. Strategy – ehemals Microstrategy – wird zwar höher bewertet als die eigenen Bitcoin-Bestände, aber dem Chef und Branchenstar Michael Saylor trauen Anleger offenbar eine Überperformance zu. Doch jetzt hat man eine Klage am Hals. Und was macht die Bitcoin Group? Die Aktie ist angesprungen und man hat die Prognosen übertroffen, aber...Lesen sie den Artikel hier weiter