HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Merz/neue deutsche Außenpolitik:

"So klar, wie Merz die Regierung Netanjahu in diesen Tagen anprangert, hat dies kaum ein Bundeskanzler zuvor in der Geschichte getan. Gilt also das Primat der deutschen Außenpolitik gegenüber dem Staat Israel nicht mehr, dass Israels Sicherheit Teil der deutschen Staatsräson ist? So verständlich Merz' Kritik inhaltlich ist, so riskant ist sie diplomatisch. Merz täte gut daran, die Töne der neuen deutschen Außenpolitik zunächst in anderen Themenfeldern als Israel anzuschlagen. Bei allem Kritikwürdigen des israelischen Militärs im Gazastreifen hätte sich wohl kein europäischer Partner über die Fortsetzung der deutschen Zurückhaltung beschwert."/DP/jha