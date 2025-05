MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Selenskyj-Besuch bei Merz:

"Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte es mit deutschen Kanzlern nie leicht. Angela Merkel nahm ihn nicht recht für voll, Olaf Scholz war ein spröder Partner. Friedrich Merz hingegen wird den Gast aus Kiew heute mit offenen Armen empfangen. Der Kanzler ist innerhalb von drei Wochen zum wichtigsten Kontaktmann der Ukraine unter den europäischen Regierungschefs aufgestiegen. Er will der immer stärker bedrängten Ukraine nun mit Waffen helfen, die in den Weiten Russlands treffen sollen - also auch Taurus-Raketen. Deren Freigabe hat Merz-Vorgänger-Scholz stets verweigert. Aus gutem Grund: Nichts spricht dafür, dass diese Waffensysteme die russischen Aggressoren zum Rückzug zwingen werden. Das hatten schon Leopard-Panzer und Panzerhaubitzen nicht geschafft. Es droht ein elender Langzeitkrieg, der den Deutschen und anderen Europäern immer schwerer zu erklären ist."/DP/jha