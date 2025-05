DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Merz' Besuch in Finnland:

"Der neue Ton der Bundesregierung ist strategisch richtig und steht in einer Linie mit dem britischen Premierminister Keir Starmer und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Damit geht von Merz' neuer Rhetorik vor allem das Signal an Russland und die USA aus. Europa spricht mit einer Stimme. Allerdings muss Merz darauf achten, dass seine Ankündigungen nicht zu leeren Phrasen verkommen oder in der Ukraine zu hohe Erwartungen wecken. Es ist gut möglich, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seinem Besuch in Berlin am Mittwoch mehr als nur solidarische Worte erwartet."/DP/jha