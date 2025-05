Linke verurteilt geplante Migrationsverschärfung als inhuman

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linksfraktion verurteilt die geplante Aussetzung des Familiennachzugs für viele Flüchtlinge als "inhuman und ausgrenzend". Das Bundeskabinett will eine entsprechende Verschärfung an diesem Mittwoch auf den Weg bringen. Damit sollen sogenannte subsidiär Schutzberechtigte, denen in ihren Heimatländern beispielsweise politische Verfolgung, Folter oder die Todesstrafe droht, für zwei Jahre keine engen Angehörigen mehr zu sich nach Deutschland holen können.

Bünger: Verfahren dauern jetzt schon Jahre