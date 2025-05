CoreWeave-Aktie nach Mega-Rallye erstmals abgestuft

Nach einem beispiellosen Höhenflug seit dem Börsengang hat CoreWeave nun erstmals eine skeptischere Analysteneinschätzung erhalten. Barclays stuft die Aktie des auf KI-Cloud spezialisierten Unternehmens trotz einer gleichzeitigen Anhebung des Kursziels von 70 auf 100 US-Dollar von "Overweight" auf "Equal Weight" herab, berichtet CNBC.

Seit dem IPO am 28. März hat sich die Aktie mehr als verdoppelt, was einem Plus von über 156 Prozent entspricht. Allein im Mai schoss das Papier um 148 Prozent in die Höhe. Der ursprüngliche Ausgabepreis lag bei 40 US-Dollar, aktuell notiert die Aktie bei rund 124 US-Dollar (Stand: 27. Mai).