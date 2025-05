Vidac Pharma berichtet über außergewöhnliche Pharmakokinetik des Almavid-Wirkstoffkandidaten in klinischer Studie unter realen Bedingungen

London (UK), 28. Mai 2025 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium der Onkologie, das Pionierarbeit für eine neue Klasse von Krebstherapien leistet.

Vidac Pharma, ein im klinischen Stadium befindliches biopharmazeutisches Unternehmen, das erstklassige Krebstherapeutika entwickelt, gab heute vielversprechende reale pharmakokinetische Ergebnisse aus der Anwendung seines Prüfpräparats Almavid, einer proprietären subkutanen Formulierung von VDA 1102 (Tuvatexib), bei pädiatrischen Hirnkrebspatienten bekannt.

Almavid wurde drei pädiatrischen Patienten mit Hirntumoren verabreicht und wies außergewöhnliche pharmakokinetische Eigenschaften auf, darunter eine hohe Blutstabilität über mehr als 24 Stunden, eine starke Dosislinearität und gleichbleibende Blutkonzentrationen bei allen Patienten. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Almavid ein großes Potenzial als Breitspektrum-Therapie für solide Tumore hat, sowohl als Monotherapie als auch in Kombinationstherapien.

VDA 1102, der Wirkstoff in Almavid, zielt auf einen grundlegenden Mechanismus im Krebsstoffwechsel ab, indem er den Warburg-Effekt umkehrt - ein Merkmal des Verhaltens von Krebszellen, das der Nobelpreisträger Otto Warburg vor fast einem Jahrhundert erstmals beschrieben hat. Im Gegensatz zu gesunden Zellen weisen Krebszellen auch in Gegenwart von Sauerstoff eine erhöhte Glykolyse auf. Während dieses Phänomen bisher vor allem in der Diagnostik (z. B. bei PET-Scans) genutzt wurde, ist Vidac Pharma das erste Unternehmen, das diese biologische Erkenntnis in eine gezielte therapeutische Strategie umsetzt.

VDA 1102 wirkt, indem es die Bindung von Hexokinase 2 (HK2), einem in Krebszellen übermäßig stark ausgeprägten Enzym, an den mitochondrialen spannungsabhängigen Anionenkanal (VDAC1) unterbricht. Diese Wechselwirkung blockiert den natürlichen Prozess des programmierten Zelltods (Apoptose), so dass die Krebszellen fortbestehen und sich vermehren können. Durch die Veränderung der HK2-Struktur aktiviert VDA 1102 die Apoptose wieder, stellt den normalen Zellstoffwechsel wieder her und fördert den Tod der Krebszellen, während es gleichzeitig die Mikroumgebung des Tumors zugunsten des Immunsystems verändert.

Seite 2 ► Seite 1 von 3