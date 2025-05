Goldtresor der Welt Angst vor Finanz-Crash? Darum lagern Superreiche ihre Goldbarren in Singapur Immer mehr Superreiche lagern ihr Gold in Singapur. Sie misstrauen Banken und setzen auf physische Barren. Der Stadtstaat wird so zum neuen sicheren Hafen für Vermögen in unsicheren Zeiten.