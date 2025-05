Aroundtown profitiert von höheren Mieten - keine Dividende für 2024

MrEstate schrieb 14.05.25, 07:16

Dividende zahlen heisst höher leveragen, was ja keinen Sinn macht. Der Treiber bei AT wäre eh nicht die Dividende sondern Reduzierung des LTV.

Und gerade eben kam das Ergebnis von GCP für das 1. Quartal und das sieht sehr gut aus. 88 Mio Nettogewinn statt 44 Mio. letztes Jahr. Die Wertzuwachs bei GCP wird helfen den LTV bei AT dieses Jahr schön zu senken.



Zudem gehe ich davon aus, dass Büroimmobilien wieder Zuschreibungen erfahren, die haben den höchsten Wertverlust erlitten. Eine Kombination aus steigenden Büromieten und gesunkenen Zinsen.



Bin gespannt wie der Rückkauf der Anleihen gelaufen ist