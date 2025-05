ÖKOWORLD steigert 2024 Gewinn in schwierigem Marktumfeld

* Vorstand schlägt der Hauptversammlung eine erhöhte Dividende von 2,41 € je Vorzugsaktie (2,40 € je Stammaktie) vor.

* Ausreichend liquide Mittel für Investitionen in Wachstum und Produktinnovationen vorhanden.

* Vorstandsvorsitzender Dr. Oliver Pfeil sieht 2025 als "Jahr des Aufbruchs und der strategischen Erneuerung".

Die ÖKOWORLD-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2024 bei leicht sinkenden Umsätzen mit einem deutlich gestiegenen Konzernjahresüberschuss abgeschlossen. Der Gewinn nach Steuern stieg um 24,3 Prozent auf 26,8 Mio. € (21,6 Mio. €). Grund dafür waren Einmaleffekte aus Einsparungen sowie ein gutes Finanzergebnis aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus. Die Erlöse lagen mit 62,2 Mio. € knapp unter dem Niveau des Vorjahres (63,6 Mio. €).

Dr. Oliver Pfeil, Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD, sagt: "2024 war aufgrund der vielen geopolitischen und gesellschaftlichen Herausforderungen ein schwieriges Jahr für die nachhaltige Geldanlage. Vor diesem Hintergrund können wir mit dem Ergebnis mehr als zufrieden sein. Dank unseres soliden Wirtschaftens verfügen wir über ausreichende Mittel, um unsere strategische Neuausrichtung voranzutreiben, innovative neue Produkte zu entwickeln und damit engagierte Menschen für nachhaltige und ökologische Geldanlage zu begeistern. ÖKOWORLD bleibt die erste Adresse für Anleger, die ihr Geld nachhaltig anlegen, die Umwelt schützen und etwas zum Guten bewegen möchten."

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 11. Juli 2025 eine Rekorddividende von 2,41 € je Vorzugsaktie und 2,40 € je Stammaktie vor. Dabei orientiert sich der Vorschlag am unteren Rand der Ausschüttungsbandbreite von 65 % bis 75 % des Konzernjahresüberschusses. Ausschlaggebend hierfür sind die aktuellen Unsicherheiten an den Kapitalmärkten. Zudem will der Vermögensverwalter nach Abschluss der aktuell laufenden strategischen Neuorientierung in künftiges Wachstum und neue Produkte investieren.

Andrea Machost, Finanzvorstand von ÖKOWORLD, sagt: "Unsere umsichtige Haltung und eine strikte Kostendisziplin haben sich 2024 ausgezahlt. Beides hat dazu geführt, dass wir trotz der für uns schwierigen Marktlage erneut ein sehr gutes Ergebnis erzielen konnten, was sich nun für unsere Aktionäre in einer hohen Dividende auszahlt. Wir haben Kurs gehalten und gezeigt, dass Ökologie und finanzieller Erfolg kein Widerspruch sind."