Mehr Geld, mehr Fragen: Das erste Quartal von Okta!

Die Aktien des Identitätsmanagement-Spezialisten Okta sind am Dienstag im nachbörslichen Handel um über 11 Prozent eingebrochen – und das trotz besser als erwarteter Geschäftszahlen für das erste Quartal. Der Grund: Anleger zeigten sich besorgt über den konservativen Ausblick des Unternehmens angesichts zunehmender makroökonomischer Unsicherheiten.

Im ersten Quartal, das am 30. April endete, erzielte Okta ein bereinigtes Ergebnis von 86 US-Cent pro Aktie und übertraf damit die Analystenerwartungen von 77 Cent deutlich. Auch beim Umsatz lag das Unternehmen mit 688 Millionen US-Dollar über der Prognose von 680 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (617 Millionen US-Dollar).

Der Nettoertrag betrug 62 Millionen US-Dollar bzw. 35 Cent pro Aktie – eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 40 Millionen US-Dollar bzw. 24 Cent je Aktie im Vorjahr.

Die Subscription-Einnahmen, die mit 673 Millionen US-Dollar den größten Anteil ausmachen, stiegen im Jahresvergleich ebenfalls um 12 Prozent. Die aktuellen vertraglichen Verpflichtungen (Current RPO) beliefen sich auf 2,23 Milliarden US-Dollar und lagen damit über der Konsensschätzung von 2,19 Milliarden US-Dollar.

Trotz dieser positiven Entwicklungen blieb Okta bei seiner Jahresprognose zurückhaltend.

CEO McKinnon: "Wir bleiben vorsichtig"

CEO Todd McKinnon erklärte gegenüber CNBC: "Wenn wir nach vorne blicken, integrieren wir in unsere Prognose eine gewisse Vorsicht, was mögliche wirtschaftliche Unsicherheiten betrifft. Im Großen und Ganzen sind wir in unserem Markt jedoch gut positioniert."

In einer Stellungnahme zum Quartalsbericht sagte McKinnon: "Okta ist stark ins Geschäftsjahr gestartet – mit Rekordgewinnen, starkem Cashflow und einem wachsenden Beitrag unserer neuen Produkte." Besonders betonte er die wachsende Bedeutung von Identitätslösungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI): "Die größten Unternehmen der Welt setzen auf Okta, um Identitätsfragen im Zusammenhang mit Belegschaften, Kunden und KI-Anwendungen zu lösen."

Makroökonomisches Umfeld sorgt für Zurückhaltung

Während die Quartalsergebnisse klar über den Erwartungen lagen, beunruhigt die Märkte vor allem, dass Okta seine Jahresziele nicht angehoben hat – trotz des starken Auftakts. Das Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose mit einem Umsatz zwischen 2,85 und 2,86 Milliarden US-Dollar sowie einem Gewinn je Aktie von 3,23 bis 3,28 US-Dollar. Analysten hatten mit einem leicht höheren Umsatz gerechnet, was die Zurückhaltung Okta’s noch stärker in den Fokus rückt.

Auch CFO Brett Tighe betonte die "umsichtige Herangehensweise" im Ausblick. Die jüngste Umstrukturierung im Vertrieb, insbesondere die Spezialisierung auf bestimmte Marktsegmente wie den US-amerikanischen öffentlichen Sektor, bringe erste positive Ergebnisse – gleichzeitig sei aber weiterhin Vorsicht geboten.

Q2-Ausblick bleibt über den Erwartungen

Für das laufende zweite Quartal prognostiziert Okta einen Umsatz zwischen 710 und 712 Millionen US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 83 und 84 Cent – auch hier über den Analystenschätzungen von 709,8 Millionen US-Dollar Umsatz und 79 Cent Gewinn je Aktie.

Zudem erwartet das Unternehmen für Q2 ein Umsatzwachstum von 10 Prozent, eine operative Marge (non-GAAP) von 26 Prozent sowie eine Free-Cashflow-Marge von rund 19 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

