DAX eilt von Rekord zu Rekord

Der erfolgreiche Kurssprung über das Vorgängerhoch aus letzter Woche von 24.152 Punkten hat beim DAX neuerliche Kursziele aktiviert, ein kleineres lag bei 24.192 Punkten und wurde am Dienstag erfolgreich abgearbeitet. Nun macht sich das heimische Leitbarometer in Richtung 24.566 Zähler auf, wo die nächsthöhere Zielzone für den Index liegt. Begrenzt wird das Barometer jedoch durch den erst kürzlich aufgestellten Aufwärtstrend, Barrieren liegen hierbei um 24.413 und 24.493 Punkten. Auf der Unterseite ist der DAX nun durch die Preisniveaus von 24.009 und darunter 23.911 Punkten vergleichsweise gut abgesichert. Größere Verluste in Richtung 23.000 Punkte und darunter sogar 22.320 Zähler dürften erst unterhalb der Märzhochs von 23.476 Punkten von Bedeutung werden.

Aktuelle Lage