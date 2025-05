Dreistelliger Kursbereich winkt

Als sich das Wertpapier von Hensoldt Mitte Februar aus einem unspektakulären Aufwärtstrend dynamisch auf der Oberseite befreien konnte, folgte eine äußerst steile Kursrallye und Beschleunigung bis auf 81,00 Euro. Dort startete schließlich eine gesunde Konsolidierung und wurde durch Donald Trumps Zollpläne Anfang April sogar noch zusätzlich befeuert. Anfang April stand das Wertpapier einmal mehr an einer wichtigen Entscheidungsmarke von 61,35 Euro und konnte wie erwartet, diese zur Oberseite erfolgreich auflösen und damit ein Kaufsignal zu den vorherigen Rekordständen von 81,00 Euro generieren.

In dieser Woche ist der Wert schließlich darüber gesprungen und hat dadurch ein neuerliches Kaufsignal mit einem übergeordneten Projektionsziel beim 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement von 101,50 Euro aktiviert. Auf dem Weg dorthin sollten Investoren jedoch mit einem kurzen Zwischenstopp bei 91,55 Euro rechnen. Die anhaltende Nachfrage nach Rüstungsgütern und ein nicht enden wollender Krieg auf dem ukrainischen Territorium dürften die Nachfrage weiter stabil halten oder gar noch erhöhen. Beste Voraussetzungen also für die Hensoldt-Aktie in den dreistelligen Bereich zuzulegen. Auf der Unterseite bilden die Preismarken bei 79,30 und darunter 71,85 Euro in dem Wertpapier Unterstützungen.